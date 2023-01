R.E.S.: A propósito de la invasión a la privacidad de un famoso artista

La Fórmula para el 2023. Respeto, educación y sentido común, base de nuestra convivencia, tener buenos modales, una cuestión de respeto, educación y sentido común. Convivir en sociedad supone aceptar una serie de reglas, usos y pautas que hacen más fácil relacionarnos con los demás.

¿Qué es la fórmula R.E.S.?

Simple y sencilla, comprensible para todo el mundo. Respeto, Educación y sentido común. ¿Solamente eso, podrían preguntarse la mayoría de las personas? Sí, respondemos. Aunque parezca simple, en estos tres conceptos se guarda la esencia fundamental para desenvolverse en sociedad.

Respeto

Consideración sobre la excelencia de alguna persona o cosa. Miramiento, atención, deferencia . Es crucial, aunque no podamos comprenderlo, ser respetuoso con otras personas, otras costumbres, otras religiones, otras culturas … por raro que nos puedan parecer (podemos pensar al contrario, y ver lo raros que les podemos parecer nosotros o nuestras costumbres). Una de las bases cruciales de toda sociedad es el respeto.

Sin respeto, no hay cordialidad en la convivencia y puede dar lugar a importantes conflictos. Además, si no respetamos, corremos el riesgo de no ser respetados. No podemos imponer nuestras formas, nuestra cultura, nuestra religión … respetémonos.

Educación desde muy temprana edad

Enseñar (a uno) los buenos usos de urbanidad y cortesía. Cortesía, urbanidad. Estos son algunos de los principales significados que indican lo que supone la educación.

Es fundamental señalar que la educación, no es un tema exclusivo de la escuela, el instituto o la universidad.

Estos sitios enseñan y forman, pero la parte principal de la educación se recibe en casa. Se educa todos los días y en todo momento. En casa, en la calle, en un restaurante… pero, sin lugar a dudas, uno de los sitios más relevantes es nuestra propia casa. Desde pequeños “absorbemos” como esponjas todo lo que hay a nuestro alrededor. Por eso el buen ejemplo debe ser una constante en nuestra vida. La familia, nuestra casa es el primer “entorno socializador” que conoce un niño. Por eso es tan valioso actuar bien y dar un buen ejemplo.

Sentido común

Aunque podríamos decir jocosamente que es el “menos común de los sentidos”, es vital para actuar de forma correcta. Aunque con el tiempo se aprende, no está en los libros o no es una materia que se pueda aprender tan fácilmente. El sentido común es la facultad para dirimir cómo actuar del modo apropiado ante determinadas situaciones. Y por supuesto, tratando de hacerlo lo mejor posible para ese determinado momento. Nadie nos puede decir cómo actuar ante situaciones imprevistas, pero la experiencia puede ser una buena consejera. Esto, unido a una pizca de ingenio, nos puede ayudar a salir airosos de la mayor parte de imprevistos que se nos puedan presentar.

Protocolo y sentido común

A veces existen personas con mucho dinero sin educación cargados de soberbia, miedo etc y por tal razon bien lo dice el dicho : El dinero no da la educación. Aún estés

en un Castillo hospedado tu forma diaria hacia los demás empleados, amistades , conocidos es la que realmente cuenta . Por eso existen Gente con clase y Clase de Gente.

