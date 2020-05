Quique llama a votar por Leonel por experiencia y capacidad para sacar país de crisis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sostuvo este jueves que ante la grave crisis económica, social y sanitaria que vive la República Dominicana, se necesita una persona con la suficiente experiencia, prudencia y capacidad para dirigir los destinos de la nación a partir del 16 de agosto próximo.

Quique Antún dijo en ese sentido, que el capitán experimentado para conducir a puerto seguro la nave de la nación dominicana es el candidato del PRSC, la Fuerza del Pueblo (FP) y partidos aliados, Leonel Fernández, según indica un comunicado de prensa.

“El expresidente Fernández es la persona ideal para sacar al país de esta grave crisis, que se ha acrecentado con la pandemia del coronavirus”, agregó.

Sostuvo que el exgobernante y candidato presidencial ha demostrado capacidad y destreza en el manejo de los asuntos del Estado.

Aseguró que una de las primeras medidas del gobierno encabezado por Leonel Fernández, de ganar las elecciones del próximo 5 de julio, es llamar a un Gobierno de unidad nacional, con la participación de todos los sectores de la sociedad dominicana, “para juntos enfrentar con éxito la grave crisis que sacude al país”.

El líder reformista, quien habló durante un encuentro con decenas de dirigentes, militantes y simpatizantes de los diferentes partidos que conforman la coalición que lleva como candidato a Fernández, resaltó que como parte de ese Gobierno de unidad nacional “preservarán sus empleos todos aquellos ciudadanos que desempeñan una función en la administración pública, sin importar a la organización política a la que pertenezcan, y sobre todo, si son de la base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Advirtió, sin embargo, que a ese gobierno de unidad no será invitada a formar parte la llamada “cúpula peledeísta”, porque según explicó ese grupo de altos funcionarios “merecen unas vacaciones y se las daremos tan pronto lleguemos al Gobierno”.

Antún llamó al pueblo dominicano a tener mucho cuidado a la hora de ejercer el derecho al sufragio, “porque no podemos poner el país en manos de personas que no van a saber manejar esta situación de crisis, porque no tienen experiencia en asuntos de Estado”.

“Hay que evitar que nuestra nación pase por situaciones muy calamitosas, y la mejor manera de hacerlo para garantizar el progreso y el bienestar de todos los dominicanos es votar en masa el 5 de julio por el candidato de nuestra coalición, Leonel Fernández”, expresó Antún.

Anuncios

Relacionado