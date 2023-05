Quique en desacuerdo empresarios incursionen en política por “insaciables”; dice todo se ha derrumbado en RD

Afirma avaricia y codicia, el gran problema de la política dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique) se mostró en desacuerdo que representantes del sector privado incurran en el quehacer político, enfatizando que está equivocado el que así lo piense.

“Son insaciables. El gran error del país es entender que el sector privado, que debe tener su rol, puede ser parte del manejo del Estado”, manifestó Quique al ser entrevistado en la plataforma El Nuevo Diario Podcast.

Quique reaccionó de esa manera tras ser cuestionado sobre si existía la posibilidad de que el PRSC llevará en los próximos comicios a un representante del sector privado como su candidato presidencial.

Ante ese argumento, uno de los panelistas le recordó a Antún Batlle que el actual presidente de la República es empresario, a lo que este de inmediato respondió “pero es político más que empresario”.

También dijo que tanto él como su familia es empresaria, pero nadie lo ve desde ese aspecto, sino como político.

PRSC está casi desaparecido

Durante la entrevista, Antún Batlle también admitió que su organización ha perdido la hegemonía que por años la caracterizó, expresando que se mantiene vivo por devotos como él.

“El partido reformista está prácticamente desaparecido. Solamente por unos leales compatriotas y por yo estar de cabeza dura, pero creo que seguiré siéndolo, está latiendo el partido reformista, todavía sobrevive”, manifestó.

Tras ser cuestionado sobre el hecho de que durante sus nueve años al frente de la presidencia de la organización esta ha decrecido masivamente, Antún dijo que esa caída estrepitosa no ha sido solo culpa suya.

“No es Quique, es que un partido no es una persona, la gente no vota por los presidentes de un partido, la gente vota por los candidatos”, justificó.

A seguidas agregó, “mira, hemos cometido muchos errores, pero yo no soy un dictador, ni tengo el control, te puedo dar explicaciones, pero no tengo en estos momentos que diluir esto, creo que hay cosas más importantes de si yo tengo la culpa o no”.

La avaricia en la política

El también empresario y amante de los gallos de pelea, sostuvo que la avaricia y la codicia se han convertido en el gran problema de la política dominicana.

En ese sentido, dijo que la gente que incursionaba en la política antes no lo hacía con la intención de hacer riquezas “o grandes riquezas”, como ocurre en estos tiempos.

“Yo creo que si usted está en la política tiene derecho a vivir de la política, pero no a vivir de la manera que lo han hecho en los últimos 25 años”, puntualizó Antún Batlle.

Todo se derrumbó en RD

Durante su participación en el referido espacio, el político sostuvo que en los últimos 25 años todo se ha derrumbado en República Dominicana, en el sentido de que todas las cosas marchan mal, y presagia que será muy difícil restablecer la sociedad.

“La Policía es culpable del desorden que hay y la delincuencia, es culpable la Digesett del caos que hay en el tránsito, lo pueden corregir, no, Migración puede corregir, no, mientras más deporten mejor negocio es, porque aquí todo se derrumbó en estos 25 años”, afirmó.

Entiende que para restablecer el orden hace falta una persona responsable.

Agregó que la sociedad dominicana marcha por un mal rumbo, a tal punto de que ha colapsado en muchas áreas, ya que las autoridades han perdido el control sobre ellas, incluyendo la que tiene que ver con el tránsito.

“Esto lo veo todos los días, No Estacione, pero ahí que la gente se para. No dobles, pero lo hacen, es que desbordó, usted dirá es que la Digesett no hace nada, vamos a darle las condiciones, porque no hay grúas suficientes para quitar todos los carros”, expresó Antún.

Manifestó que para poder rescatar el país de esta situación hay que establecer prioridades, ya que “el que mucho abarca poco aprieta”.

Al ser preguntado sobre cómo puede contribuir su organización con un proyecto que permita el rescate del país, éste respondió que el mismo no se concluiría en cuatro años.

“Tenemos que definir qué queremos hacer con el país. El tema haitiano es fundamental, vamos a ponernos de acuerdo, pero politiqueamos con eso “, dijo.

Con respecto al tema de la delincuencia, Antún Batlle sostuvo que este tiene su génesis en la desigualdad social, “no viene porque el dominicano es delincuente, porque el dominicano cuando sale de aquí, trabaja”.

Expresó que en el país se vive en un “abanico, haciendo de todo”, pero no priorizando lo que tenemos que priorizar.

“Un país necesita educación, salud, orden, y necesita controlar su migración y su economía”, enfatizó.

Le gustaría PRSC lleve su propio candidato

Uno de los anhelos de Quique es que su organización lleve su propio candidato en los comicios del 2024, porque, según dijo, hasta el momento los que aspiran no se identifican con los principios del partido que representa.

“Yo quisiera que el partido reformista fuera por sí mismo, porque ninguno se identifica con la impronta nuestra y con lo que nosotros hemos representado, yo quisiera que tuviéramos la oportunidad de ir solos”, dijo.

No obstante, reconoce que después que en el 1996 se estableció el régimen de segunda vuelta “aquí todo el mundo busca alianza, no sé decirte”.

Primer cuatrienio del PLD

Para el también excandidato presidencial, el primer cuatrienio de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue el mejor de todos en el país desde entonces para acá.

“En el primer cuatrienio no hubo una corrupción rampante, se preservó el orden, porque había equilibrio”, significó.

Recordó que Balaguer siempre tuvo mayoría en el Congreso, pero la utilizaba con equilibrio, contrario al PLD y también al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que según dijo, imitó al partido morado en ese aspecto.

Puntualizó que era tan evidente su planteamiento que, pese a Balaguer tener la mayoría en la Cámara Baja le cedió la presidencia del hemiciclo al PRD en una ocasión.

