Quique Antún: PRSC está de acuerdo con posposición de las elecciones por coronavirus

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) declaró que esa organización política está plenamente de acuerdo con la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para preservar la salud del pueblo dominicano ante la pandemia del coronavirus, pero advirtió que no existe ninguna garantía que la jornada de votación se pueda celebrar en la nueva fecha fijada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), ya que no se vislumbra una solución del problema que motivó la postergación de los comicios.

Quique Antún manifestó en ese sentido, que el COVID-19 sigue creciendo de manera exponencial en el país, provocando cada vez más muertes y contagios, por lo que no se puede asegurar que el 5 de julio, fecha escogida por la JCE para celebrar las elecciones, el país esté en condiciones de asistir a una consulta electoral sin riesgo de contagio o propagación de la enfermedad.

Entiende que la Junta Central Electoral debió escuchar recomendaciones sanitarias de técnicos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) que conocen la situación que vive el mundo y en particular la Republica Dominicana con relación a la pandemia de nuevo coronavirus para fijar la nueva fecha de los comicios.

El líder reformista se preguntó “cómo sabe la JCE que el 5 de julio ya no habrá riesgo para celebrar esas elecciones, cuando la enfermedad sigue expandiéndose por todo el territorio nacional y generando preocupación y miedo en toda la sociedad”.

Ojalá –agregó- que para esa fecha el país haya vuelta a la normalidad, que hayamos vencido el COVID-19, para que no sigan muriendo tantas personas. Esa sería la mejor noticia, y así las elecciones se celebren sin ningún inconveniente, pero desafortunadamente nadie en la tierra puede predecir eso. Solo el Altísimo lo sabe.

Indicó que el PRSC fue la primera organización que planteó la posposición de las elecciones, “por entender que no existían condiciones para que se celebraran el 17 de mayo como estaba previsto, por la propagación del Covid-19 que mantiene al país paralizado”.

Resaltó que la postura del Partido Reformista con relación a la celebración de las elecciones “siempre ha sido que se tome en cuenta, primero que todo, la preservación de la salud del pueblo dominicano, por encima del poder político”.

“Lo que queremos es que cuando se celebren las elecciones, ya sea el 5 de julio o cualquier otra fecha, en caso de volver a postergarse, no haya riesgo de ninguna naturaleza”, apuntó.

EL VOTO EN EL EXTERIOR

El presidente del Partido Reformista aclaró que la resolución 42-2020 emitida ayer lunes por la Junta Central Electoral para posponer las elecciones presidenciales y congresuales no deja claro el tema del voto del dominicano en el exterior, por lo que planteó que eso debe definirse cuanto antes.

Quique Antún aseguró que los electores en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, rondan los 600 mil, cantidad que podría definir los resultados de las elecciones presidenciales.

Dijo que ante esa situación, eso tiene que definirse ahora sobre la base de un acuerdo entre las fuerzas políticas que participarán en esa consulta electoral.

“Eso no puede quedarse en el aire, con promesa de que se va a resolver, que se va a resolutar después; eso debe aclararse y definirse para bien del proceso electoral”, manifestó.

El líder reformista se mostró confiado que el pleno de la Junta Central electoral defina a la mayor brevedad lo que va a ocurrir con el voto del dominicano en el exterior.

SOBRE LA BOLETA ELECTORAL

Quique Antún propuso al pleno de la JCE que a las boletas no les pongan fecha de celebración de las elecciones, para que en caso de que los comicios no se celebren el día que se estableció, el 5 de julio, “esa inversión millonaria que se hará en la impresión de las mismas no se pierda, como ocurrió cuando se anularon las elecciones municipales.

“Sugerimos, además, que la confección de las boletas electorales tiene que dejarse para el último momento, cuando ya es inminente la celebración de los comicios en la fecha acordada”, dijo finalmente el presidente del PRSC.

