Quique Antún llama a la población “no bajar la guardia” frente al covid-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, llamó este martes al gobierno y a la población en sentido general, a “no bajar la guardia frente al coronavirus (covid-19) hasta vencer definitivamente a esta enfermedad, y así recuperar la economía dominicana”.

Sostuvo mediante un comunicado de prensa que las autoridades tienen que seguir tomando todas las medidas restrictivas de distanciamiento, protección, higiene y de control en todos los aeropuertos para enfrentar el mortal virus.

“El hecho de lograr una vacunación de un alto porcentaje de la población y que puedan estar bajo control algunos aspectos de la pandemia, los dominicanos no debemos permitirnos bajar la guardia con un virus tan letal”, agregó.

Dijo que hay naciones que han tenido un alto porcentaje de vacunación contra el mortal virus y han surgido nuevos brotes de la enfermedad, “que han puesto en aprieto a las autoridades de esos países por la elevada cantidad de contagios y muertes”.

“Lo lógico sería continuar con el proceso de vacunación, a ver si antes de que finalice este año, estamos en las mejores condiciones de inmunidad de nuestra población, pero concomitantemente seguir tomando las medidas restrictivas que ayudan a controlar el virus”, apuntó.

Quique Antún recordó que el coronavirus, que ya ha provocado más de 3,700 muertes y 308 mil contagiados en la República Dominicana, entró al territorio nacional por los centros turísticos, por lo que no deben descuidarse con las medidas de controles y vigilancias en estos lugares.

“Si bien es cierto que el turismo no es un problema, no es menos cierto que es una vía por la cual pueden continuar entrando al país diferentes cepas del Covid-19”, observó.

El líder reformista manifestó que no comparte el criterio “de que en nuestros aeropuertos y en nuestras vías de acceso no se tomen las medidas restrictivas de lugar, como tomar pruebas aleatorias a los visitantes, a los fines de que definitivamente podamos dar al traste con esta desgracia que no solo ha afectado a nuestro país, sino a muchas naciones del mundo”.

“Tenemos que prepararnos para que el año 2022 sea un año fructífero, no solo en el turismo, sino en los diferentes sectores de la economía, lo que beneficiará a toda la población dominicana”, destacó.

El presidente del Partido Reformista entiende que por el momento “deberíamos concentrarnos en mejorar nuestra infraestructura turística, creando las condiciones de organización y en todos los aspectos del comercio nacional y de nuestra economía, a los fines de que nuestra población pueda sobrevivir a esta desgracia”.

