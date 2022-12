Quique Antún: “El mayor reto del PRSC es trabajar por su fortalecimiento y consolidación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), declaró hoy que el mayor reto que tiene por delante esa organización es trabajar por su fortalecimiento y consolidación para seguir aportando al pueblo dominicano.

Explicó que para lograr esos objetivos se está trabajando en un plan de acción que se desarrollará en todo el territorio nacional, “el cual tendrá una combinación de dirigentes con experiencia y la nueva generación de reformistas”.

“Vamos a fortalecer el PRSC utilizando a dirigentes experimentados en la política y una camada de jóvenes muy preparados, entre ellos muchas mujeres, que quieren aportar al país”, dijo.

Quique Antún resaltó que articular el reformismo es lo que hace falta en la actual coyuntura política, “y vamos a hacerlo con gente que de corazón que cree en los principios y valores que les dieron origen a la organización adaptados a los nuevos tiempos”.

Apuntó que la política ha cambiado mucho, “porque ahora se hace más por intereses pecuniarios, la búsqueda de crecer económica y socialmente, y eso hay que cambiarlo”.

El presidente del PRSC manifestó en ese sentido, que la sociedad de hoy necesita volver a sus raíces y valores, “y el Partido Reformista Social Cristiano tiene ese reto y ese desafío de demostrar que nuestra prioridad es el bienestar del pueblo dominicano”.

Señaló asimismo que el Partido Reformista tiene muchos jóvenes que se han preparado en el Instituto de Formación Política de la entidad, “y que están haciendo vida política y no buscan intereses personales, sino para servirle al pueblo dominicano”.

Adelantó que cualquier pacto electoral que haga el PRSC debe ser sobre la base de los principios y valores, “del compromiso de buscarles soluciones a los problemas de la nación, que ha sido siempre el interés del reformismo”.

Citó entre los principales problemas del país la masiva migración haitiana, que desde hace muchos años venía advirtiendo del peligro que esto representa para la soberanía nacional, “y a esto se suma la delincuencia y la criminalidad, que ha llegado a niveles preocupantes”.

“Las soluciones a éstos y otros problemas es lo que la gente quiere escuchar”, apuntó.

El dirigente reformista refirió que a lo largo de su carrera política ha aplicado la solidaridad, hermandad y honestidad, “lo que me ha dado excelentes resultados, porque al que no le he dado no le he quitado”.

“Lo único que he hecho es servirle a mis compatriotas y a muchas otras personas de otras organizaciones políticas, y lo que he recibido es ingratitud e inconsecuencia”, indicó.

Sobre la Asamblea del domingo

Antún Batlle se refirió a la Asamblea Nacional Ordinaria del PRSC celebrada el pasado domingo, en la que fue electo presidente de la organización para el período 2022-2026, asegurando que fue un proceso unitario que permitió el ingreso a la dirección del partido de una nueva camada de dirigentes.

Destacó en ese orden, que la mayor muestra de unidad “fue la escogencia de mi compatriota, amigo y hermano Ramón Rogelio Genao como primer vicepresidente del partido”.

“Y producto de esa unidad, se pudo integrar a la dirección del PRSC una camada de dirigentes que van a proyectar lo que realmente somos, un partido que su prioridad es el bien común”, dijo.

