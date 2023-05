Quique Antún dice PRSC se arrepiente de aliarse al PLD para elecciones del 1996

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico- Quique- Antún Batlle, afirmó que se arrepiente de haber apoyado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones del 1996, al considerar que esa es una de la razones por la que el reformismo haya desaparecido.

“Yo pienso que el reformismo ha desaparecido, quizás hemos cometido varios errores, el primero de los errores, lo reconozco, ahora yo soy el responsable, fue haber apoyado al PLD en el 96”, manifestó.

Al asegurar que se arrepiente de que el PRSC se haya aliado al PLD en este tiempo, durante una entrevista para El Nuevo Diario Podcast, el político explicó que no fue una decisión unilateral del fenecido Joaquín Balaguer y que en ese entonces no apoyaron al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y a Francisco Peña Gómez, porque se le hicieron planteamientos sobre la vicepresidencia que Peña Gómez no aceptó por “asuntos personales”.

Antún sostuvo que se arrepiente porque los peledeístas “violentaron” el acuerdo pautado.

En ese sentido aclaró, que en esa época se dijo que fue un acuerdo por amor a la patria, que no se trató de persecución política ni de participación del PRSC en el Gobierno del PLD, sino de alternarse en el poder y que en lugar de “destruir el Partido Reformista, era unirnos para destruir el partido que era un gran desorden para el país”, es decir al PRD, durante una reunión que se llevó a cabo en su casa, con Leonel Fernández, Danilo Medina y otros dirigentes peledeístas.

También afirmó que el incumplimiento de la alternabilidad del poder por parte del PLD, tuvo que ver con el acercamiento que hubo de Hipólito Mejía a Joaquín Balaguer para las elecciones del 2000, cuando el líder reformista decidió no ir a una segunda vuelta, resultando Mejía electo como presidente.

Para Quique el doctor Joaquín Balaguer ganaba las elecciones del 2000, que aún tiene las encuestas que decían la intención del voto de la gente, que habló con Leonel Fernández y que si Balaguer no se hubiese retirado de la segunda vuelta, el candidato Mejía no hubiese sido presidente.

El ingeniero hizo esas declaraciones luego de señalar que el PRSC no se ha reivindicado en el gobierno y que pareciera diluirse, porque la nueva sociedad “no asimila” el mensaje de lo que es la esencia misma de la dominicanidad.

“Y la sociedad ha cambiado tanto que el reformismo se fue diluyendo fundamentalmente por eso, o sea, yo entendimos que los principios y valores que encarnamos, que son los que entiendo yo todavía, quizás estoy aferrado a eso y la mayoría de mis compatriotas, no es lo que la sociedad visualiza”, expresó.

Sin embargo, dijo que su compromiso en este momento es hacer que el partido siga latiendo a pesar de que hubo el plan de desaparecer el reformismo, restándole importancia en la mayoría de los medios de comunicación.

Tras agradecer a El nuevo Diario que se haga eco de las noticias del PRSC, argumentó que “en la mayoría de los medios, Persio usted que conoce mejor que más que los jóvenes, conoce que ha habido una toda una orquestación donde el partido reformista se desaparezca, no por falta de acción del partido, sino por que hay toda una convergencia”.

Acercamiento con Francisco Peña Gómez en el 1996

Al ser preguntado sobre el acercamiento del PRSC y Francisco Peña Gómez, Quique detalló que se trató un mensaje que Joaquín Balaguer le envió a Peña Gómez para que cambiara a su candidato a vicepresidente y de que a Balaguer le había llegado la información de que Peña Gómez estaba enfermo, entre otros detalles que prefirió no ofrecer, porque se trató de política, no de algo personal contra Fernando Álvarez Bogaert.

Sobre Álvarez Bogaert y la amenaza de muerte que le hicieron en un helicóptero, Antún aseguró que Balaguer no tuvo nada que ver con ese asunto, sino que fue un asunto sobre contradicciones militares.

