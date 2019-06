Quique Antún afirma país va por el camino equivocado con deuda externa y delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sostuvo que el país va por el camino equivocado, con una deuda externa por las nubes, el desbordamiento de la delincuencia y la criminalidad y un preocupante crecimiento del desempleo, principalmente entre los jóvenes.

El ingeniero Federico Antún Batlle (Quique) afirmó que los problemas del país son graves y las actuales autoridades “no les están poniendo la atención que amerita, porque están inmersos en si reforman o no la Constitución de la República”.

“Vamos por un camino equivocado, con una deuda externa que no deja de crecer y que ahora mismo supera los 43 mil millones de dólares y no se puede pagar porque no tenemos petróleo y el oro está comprometido”, dijo, según una nota de prensa del PRSC enviada a este diario.

Resaltó que mientras eso ocurre, en el gobierno hay dos grupos enfrentados, uno que quiere que se reforme la Carta Magna y otro que se opone, “como si eso fuera a resolver los problemas más acuciantes que tenemos los dominicanos, como la falta de medicinas y equipos en los hospitales, la escasez de agua potable en muchas comunidades, la inseguridad que se vive en todo el país, el desempleo, el hambre, los apagones y la deuda externa”.

“Estas personas solo piensan en satisfacer sus ambiciones personales, no piensan en la nación, en el pueblo, en los pobres”, resaltó.

Antún añadió que las actuales autoridades no quieren debatir sobre los problemas para buscar soluciones, “porque solo están centradas en reformar la Constitución”.

REGIMEN DE PRIVILEGIOS

El líder del Partido Reformista declaró asimismo que hay seguir trabajando, haciendo esfuerzos, para sacar del gobierno “a los que han hecho prevalecer un régimen de privilegio para un grupo reducido de dominicanos”.

“Tenemos que cambiar el actual estado de cosa”, resaltó.

Dijo que el PRSC está trabajando en todo el territorio nacional para convertirse en una opción de poder con miras a las elecciones del 2020, “y producir los cambios que necesita la nación dominicana”.

En ese sentido, indicó que el reformismo se está organizando en todas las provincias y municipios del país, “y saldrá con su propuesta para obtener el apoyo del pueblo”.

“Aquí tiene que haber un cambio, porque ya la gente está cansada de que un grupo de 35 personas que conforman el Comité Político del partido de gobierno, sean los dueños de este país, con complicidad de algunos empresarios”, manifestó.

Antún dijo que aspira a que la República Dominicana se levante, que despierte, que no siga dejándose engañar con falsedades y mentiras, “cuando la realidad del país es totalmente diferente a lo que dicen por la radio y la televisión, porque la mayoría de los dominicanos está pasando hambre y miseria”.

CANDIDATOS PROPIOS

El presidente del PRSC manifestó que el Partido Reformista se prepara para llevar candidaturas en todas las posiciones de elección popular, incluida la Presidencia de la República.

“El Partido Reformista dejó de ser un partido bisagra. Nuestro mejor aliado será el pueblo dominicano”, agregó.

Aseguró que el candidato presidencial será un reformista, “y para ello tenemos una impronta en este país”.

