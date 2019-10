Quique afirma para enderezar el destino del país hay que imponer orden y disciplina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, afirmó aquí que para enderezar el destino de la República Dominicana es indispensable imponer orden y disciplina, comenzando con enjuiciar y “trancar” a todos los que andan exhibiendo grandes riquezas que no pueden justificar.

“Si en este país no se impone el orden y la disciplina, definitivamente, como suele decirse en buen dominicano, esto se jodió. Un país no puede continuar bajo este régimen de cosas”, expresó.

Resaltó, sin embargo, que los buenos dominicanos no pueden permitir que un grupito haga que este país colapse “o se joda, como dice la expresión popular”, por lo que “debemos asumir la responsabilidad de producir el cambio o la transformación que necesita la nación”.

Quique Antún explicó que la situación por la que atraviesa la nación ha llegado a estos niveles de indignación porque los gobernantes no dan ejemplo de sobriedad, de austeridad y de vocación de trabajo, “y a veces lo da el Presidente, pero sus compañeros o subalternos no lo dan, sino todo lo contrario, lo que andan es exhibiendo grandes fortunas que no pueden justificar, y así no puede ser”.

“En este país tenemos muchísimos problemas pendientes de resolver, pero el dinero no alcanza porque un grupito se lo roba. Lo que hay que hacer es enjuiciarlos a todos y cuando sean condenados, meterlos presos y botar las llaves para dejarlos enterrados en las cárceles”,

Dijo que lo mismo hay que hacer con los delincuentes comunes que tienen aterrorizada a la sociedad con tantos robos, atracos, asesinatos, secuestros y actos de sicariato.

El líder reformista, quien fue entrevistado en el programa “El Cafecito” que produce el comunicador Haime Thomás Frías Carela por Teleuniverso, canal 29, destacó que “tenemos que ponernos a terminar nuestra vida asumiendo la responsabilidad para que los jóvenes tengan empleos y oportunidades y la gente ande segura en las calles, sin miedo a ser asaltada o asesinada”.

“Hay que acabar con el desorden de la migración ilegal haitiana, lo que ha permitido que poco a poco los haitianos se estén adueñando de nuestro territorio, lo que pone en peligro la soberanía nacional”, indicó.

Manifestó que este es un país donde la justicia solo funciona para mandar a la cárcel a los “jodidos”, pero a los delincuentes de “cuello blanco” que exhiben grandes fortunas “y no le pasa nada”.

“Aquí la justicia se convierte en injusticia, pero hay que decir que hay muchos jueces serios y buenos que saben de la responsabilidad y la misión de administrar justicia, pero hay algunos que desdicen mucho de sus funciones”, agregó.

PREPARADO PARA DIRIGIR EL PAÍS

Quique Antún en respuesta a una pregunta del entrevistador, afirmó que está preparado para lo que el Partido Reformista quiera y para dirigir los destinos de la nación dominicana.

“Me he preparado durante mi vida entera para aportar a mi amado país. He soñado con llegar a la Presidencia de la República y hacer de este país una nación diferente, con pleno empleo, que haya seguridad ciudadana, desarrollo y bienestar para todos los dominicanos”, resaltó.

Dijo que la República Dominicana -que sus ciudadanos son trabajadores y buenos- tiene la capacidad y las condiciones para lograr un gran desarrollo, como lo han tenido otros países, como Taiwán, Singapur, Corea y otros.

Anuncios

Relacionado