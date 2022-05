Quin Snyder insinúa que seguirá al frente de los Jazz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTHAH.- El técnico de los Utah Jazz, Quin Snyder, compareció ante los medios de comunicación este lunes. Una rueda de prensa que había sido programada para la semana pasada y que fue postergada a causa de un procedimiento quirúrgico en la cadera al que tuvo que ser sometido el coach.

Aficionados y periodistas esperaban con expectación su comparecencia después de unas declaraciones realizadas tras la eliminación ante Dallas Mavericks que sonaron a despedida y que alimentaron todavía más los rumores sobre su futuro, con un hipotético interés en él por parte de franquicias como Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs y Charlotte Hornets.

Si bien se esperaba que Snyder comenzara la rueda de prensa con algún tipo de comunicado acerca de su continuidad en la franquicia, lo cierto es que devolvió una primera declaración bastante ambigua. “En primer lugar, quiero decir, y lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo, que a mi familia le encanta estar aquí”, declaró el entrenador, según recoge el medio Deseret News. «Ya sea en la escuela, la comunidad, Salt Lake, la ciudad, la experiencia ha sido y sigue siendo excelente.»

«Tengo el privilegio de entrenar a este grupo de jugadores y me lo recuerdo constantemente todo el año. No somos perfectos, pero estoy agradecido por eso. Realmente me gustan los jugadores que tenemos», continuó Snyder. «Más allá de eso, sigo manteniendo que no hablaré públicamente de mi situación contractual. Es algo que no quiero hacer y con lo que no me siento cómodo.»

Cabe mencionar que, según ha señalado el periodista Marc Stein, a Snyder le restan otros dos años de contrato, estando sujeto el segundo a una opción de entrenador. Del mismo modo, el periodista señaló que los Jazz quieren que el entrenador continúe dirigiendo al equipo, por lo que la única vía para que esto no se cumpla señala directamente a una dimisión por parte del técnico.

Snyder también declaró que en breve participará en una reunión con los dos jefes de oficinas de la organización, Justin Zanik y Danny Ainge, en la que podría terminar de decidirse su futuro en la misma. No obstante, las posteriores declaraciones compartidas por el técnico insinuaron su continuidad.

«No estamos satisfechos», prosiguió el head coach sobre la temporada del equipo. «Tenemos aspiraciones de ser mejores y ganar más. Y eso es lo que trataremos de hacer. Veremos los vídeos, nos reuniremos con Danny y Justin, y ya he hablado algunas cosas con nuestro personal, de forma improvisada, lo cual es bueno en la medida de que sientes esa ilusión y algunos de tus sentimientos a largo plazo. Todo este proceso de pensamiento es algo que todavía tendremos que abordar al nivel que lo merece, pero todos coincidimos en que nadie está satisfecho, ni nosotros ni los aficionados. Siempre llegas a un punto en el que quieres más. Esa es la naturaleza del deporte y de la competitividad. Y eso es lo que trataremos de hacer.»

De confirmarse la continuidad de Snyder, con el beneplácito de la gerencia, el próximo cabo a atar giraría alrededor de la confección de la plantilla y, de manera más concreta y urgente, la situación de Donovan Mitchell y Rudy Gobert, una pareja estelar que podría romperse este mismo verano.

Relacionado