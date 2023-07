Químico Ultramega dice que ‘’hay que ganarse el dinero de los mediocres’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y compositor dominicano Jesús Alberto Jiménez, mejor conocido como Químico Ultramega, aseguró que ‘’hay que ganarse el dinero de los mediocres’’ al motivar el tipo de música que interpreta.

Esto pese a que el público que consume la música considerada como ‘underground’ o del bajo mundo es en su mayoría mediocre.

Sobre ese tipo de música acotó que, el que no se dedica a hacerlo de esa manera (canciones con términos y expresiones fuertes y llanas), no pega, no suena y nadie le hace caso.

‘’Te voy a mencionar a El Poeta Callejero, que para mí es un artista, a Martha Heredia que para mí es una de las mejores artistas de la República Dominicana y son artistas que no están en su mejor momento y ¿por qué será? porque al público mediocre no le interesa la música buena’’.

Jiménez también puntualizó que la gente prefiere la música explícita como por ejemplo la de Tokischa porque es lo que viven, es lo que sienten, es lo que les gusta.

Asimismo, indicó que nunca sacrificaría el tema de los símbolos patrios, de la religión, los estudios y otros elementos como muchos artistas lo hacen y caen en el irrespeto a la sociedad.

Sobre si tiene alguna aspiración política aseguró no tener ninguna, solo hace música y que es lo que ha sentido desde niño, que no sabe ‘’ni pío’’ de política pero que respeta a quienes se dedican a ello y que inclusive ha compuesto música para políticos, pero su sentir no es de política.

En ese orden, uno de su preferencia es Abel Martínez, de quien dijo que lo apoyaría y que este goza del cariño de los santiagueros.

Al ser cuestionado sobre qué podría cambiar en la República Dominicana dijo que: ‘’Los estudios. El pueblo necesita estudiar, el pueblo necesita visión, el pueblo necesita saber de historia, de todo para que estén capacitados, porque es discapacidad que hay en este país, este país necesita trabajar mucho lo que es eso y por eso digo que tenemos un público mediocre’’.

Precisó que los estudios están saliendo caros en la República Dominicana, no hay oportunidades para estudiar y que hay familias de bajos recursos que no pueden enviar a sus hijos a las escuelas, tanto así que él aun teniendo solvencia se encuentra que los estudiar en este país sale muy caro.

Químico ofreció sus declaraciones durante el podcast ‘’Hablando con Tuto’’ que se transmite por la plataforma de El Nuevo Diario Podcast.

Relacionado