Quilvio optaría por un año más en presidencia Águilas Cibaeñas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de las Águilas Cibaeñas, Quilvio Hernández, reveló a El Nuevo Diario que no ha hecho oficial su postura sobre ir a un nuevo mandato en el equipo amarillo.

Sin embargo, el nativo de Santiago, aunque la asamblea se realizará en junio, si lo presentan optaría por un año más.

“William, si la asamblea me lo pide podría sopesarlo y buscar un año más”, dijo Quilvio este martes en Santiago, en la presentación del documental A 11 Pasos, que produjo el periodista Héctor J. Cruz.

“Entiendo que un año es poco, quizás se quedan cosas en el aire. Dos años es suficiente para uno poder hacer bien las cosas”, detalló Quilvio, quien habló sobre los estatutos de las Águilas.

“En lo personal, si me preguntan a mí, me gustaría que haya un mandato de dos años, un año no es suficiente”, sostuvo. “Pero es un caso de los estatutos, de la membresía, los socios y la Junta Directiva. Por eso digo, si me preguntan a mí, favorezco una modificación, pero eso lo dice Quilvio”, aclara.

Las elecciones de las Águilas se celebran todos los años en el mes de junio.

Sobre la temporada pasada, en la cual las Águilas se coronaron campeones nacionales y del Caribe, Quilvio manifestó que el equipo tuvo pérdidas menores por la pandemia.

“No fue mucha cosa lo que perdimos, pero se perdió, al igual que todo en el país por causa de la pandemia”, respondió. Sin embargo, Quilvio no se queja. “Fuimos campeones, eso es lo importante y para eso trabajamos”.

Elogió a Ángel Ovalles, gerente del club, de quien dijo “es una gran persona, un gran trabajador y esperamos que este por mucho tiempo en el equipo. Tiene un contrato multianual”, concluyó.