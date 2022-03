Quillan Roberto Black: El empresario jamaiquino influyente en miles de personas cambiando sus vidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Quillan Roberto Black es un emprendedor de 30 años procedente de Mandeville, Jamaica. Desde muy joven, Quillan consideraba en que trabajar de 9am a 5pm no era una buena forma sostenible y saludable de crecer en la vida.

Después de ver a muchos de sus amigos y familiares seguir el camino tradicional de obtener ingresos, Quillan se dio cuenta de que todo ellos se estaban perdiendo lo que la vida tenía para ofrecer por lo que decidió vivir un estilo de vida diferente. A la edad de 20 años, Quillan comenzó su primer trabajo en el que permaneció tres años ganando $ 8.30 USD, comenzando a invertir sus ganancias y cheques de pago en cuentas de corretaje explorando así el mundo del comercio en donde encontró el mercado de divisas, concentrándose posteriormente en aprender a operar en el mercado de divisas; después de hacer Trading y obtener ganancias constantes durante varios meses, Quillan conoció a diferentes personas que hacían parte de este gran Networking compartiendo los mismos intereses por el trading; es así como Cuebanks empezó a adquirir conocimiento de ellos logrando agregar su toque personalizado al analizar este mercado.

En la actualidad, Quillan comparte su conocimiento con todos los interesados a través de su propia empresa llamada “Forever In Profit”, así como a través de videos de Youtube y muchos otros canales que ayudan a las personas todos los días a lograr la independencia financiera.

¿Qué soñabas de ti mismo cuando eras niño?

Cuando se trata de ser un niño y soñar, siempre es bueno soñar en grande, independientemente de si sabes como llegar allí o no. En mi caso, no tenía idea de lo que quería hacer cuando era niño, pero sabía que me apasionaban los autos; en general me gustaba divertirme con ellos en las calles e ir a exhibiciones de autos, como tal esa era mi vocación, sin embargo, tenía que buscar la manera de financiar mi pasión. Cuando era niño, estaba obsesionado y demostré que, con solo estar rodeado de personas con gustos e intereses similares al mío, sabía que desde ese momento encontraría la manera de comenzar a ganar suficiente dinero para comenzar a vivir mis pasiones algún día.

¿Estas viviendo tu sueño ahora?

Nunca me considero viviendo un sueño a que realmente entiendo la realidad, no me despierto todos los días y me digo: “No puedo creer que esté aquí; no puedo creer que haya hecho esto”. Cuando trabajas duro y tienes una pasión por la que trabajas todos los días, los resultados se mostraran, pero no lo considero un sueño, pues en realidad trabajé duro para estar donde estoy hoy.

¿Hay alguna persona que directamente influyó en tu interés por el Trading?

No tengo ninguna persona en mente que me haya inspirado pues, cuando empecé a interesarme en el Trading, solo había personas publicando por Facebook acerca de ello, pero como tal no hubo una persona que considere como un mentor frente al Trading. Simplemente sentía que estaba motivado y sabía el camino que quería recorrer.

¿Explícanos que es “Forever in Profit”?

Forever In Profit es la marca líder que manejo con mi socio comercial Ryan Gilpin. Esta marca surgió cuando hace mucho tiempo estábamos en un grupo de Facebook con personas que tenían intereses similares al Trading; es así como eventualmente nos empezamos a conectar en persona y posteriormente a partir de diversas conversaciones se nos ocurrieron algunas ideas de negocios; poco a poco empezamos a enseñar a la gente algo de nuestra metodología, evolucionando hasta convertirse en una plataforma educativa en la que empezamos a introducir nuestros propios estilos de inversión enseñando de una manera diferente a la convencional. Entonces, en general, Forever in Profit puede decirse que es un Centro Empresarial donde la marca tiene múltiples formas de invertir y generar ingresos en los mercados digitales.

¿Por qué decidiste crear “Wall Street Academy”?

Decidí crear Wall Street Academy ya que quería agregarle un valor diferente a este mercado, y que mejor manera que enseñarle a alguien como hacer algo para hacerlo mejor; fue entonces cuando se me ocurrió esta plataforma educativa completa para presentar esta metodología consistente en un conjunto de habilidades en particular lo cual ayudará a muchas personas a expandirse y adquirir conocimientos dentro de ese mismo campo.

¿Dónde te ves a ti mismo y a tu empresa en 5 años?

Entonces, cuando se trata del futuro de nuestra marca, siento que en la actualidad nos está yendo muy bien para nuestro estado actual. Por tanto, nuestro objetivo principal es mantener y desarrollar lo que ya tenemos para ganar mas exposición y familiarizar a las personas con la marca. Estamos a un ritmo razonable de cuantas personas impactamos en todas partes del mundo, especialmente en la comunidad hispana. No somos una marca que trata de traer algo nuevo cada mes, pues nos gusta desarrollar lo que tenemos y aprovecharlo al máximo, por lo que se es a prueba de balas.

¿Qué otras formas utilizan para compartir su conocimiento con otras personas?

Hoy en día no soy tan accesible como solía ser debido a que me retiré de impartir seminarios presenciales, los cuales realicé desde el año 2016 hasta el año 2019. Sin embargo, debido al Covid-19, únicamente me he centrado en construir mi plataforma de Wall Street Academy en donde acuden todas aquellas personas que se encuentren interesadas en aprender sobre todo lo relacionado con el Trading.

Por otro lado, también tengo mi canal de YouTube donde tengo una gran audiencia que pueden absorber parte de mi conocimiento sobre Trading de forma gratuita. En general me gusta dar mi valor para que la gente pueda conocerme y ver lo que aporto y, a partir de allí, si quieren inscribirse en algún programa a futuro en Wall Street Academy, estarán más dispuestos a hacerlo.

¿Alguna información adicional que le gustaría compartir?

No queda mucho por decir, pero siempre me gusta terminar con mi cita favorita “Créete grande antes que nadie”. Esta cita hace referencia a estar motivado y saber donde te ves a ti mismo y saber donde te ves a ti mismo en el futuro, por lo que no hace falta que alguien mas entre en tu vida para que eso sea una posibilidad.

