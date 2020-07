“Quiero Volver”, la nueva propuesta de Adriana Torrón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Adriana Torrón presentó su tercer sencillo titulado “Quiero Volver”, una retrospectiva a aquellos lugares y personas que recuerdan buenos momentos vividos, una canción pop moderna con fusiones de ritmos urbanos, en el que la novel artista muestra su versatilidad en la música, el tema se estrenó el pasado 19 de junio.

La cantante es la compositora del tema, en colaboración con Sergio Echenique y Frans Marie; el productor fue ElliotJustoV, mientras que el rodaje del audiovisual fue realizado por Gía Guerrero, la post producción e ilustraciones de JennFersobe, y las locaciones que se utilizaron para la grabación del video es en Palmar de Ocoa durante la cuarentena.

“Cada etapa en mi carrera es un nuevo comenzar, un nuevo proyecto, nuevas personas, retos, alegrías y un sin fin de cosas; y hay días en que me entra una nostalgia de “querer volver” a una etapa, ver a una persona, ir a un lugar que me traen recuerdos bonitos. Al escuchar ‘Quiero volver’ me remonté a esos pensamientos y me encantó, ya que habla de esos tiempos que todos quisiéramos volver a vivir de lo bien y especial que fueron”, reveló Torrón sobre su nuevo sencillo.

La joven intérprete se inició en el arte desde muy temprana edad, mostrando su inclinación por la música, con una carrera que va en completo ascenso, siendo de las finalistas del programa Dominicanas Got Talent y luego como telonera del concierto de Maná y Alejandro Sanz en Punta Cana, República Dominicana a finales del pasado año.

Adriana estrenó recientemente una colaboración musical junto a Aray, con la canción “A veces no, A veces sí”, una grabación con influencias flamencas que presenta el joven artista, y cuenta con su video en la plataforma de YouTube, con más de 50 mil visualizaciones a solo unos días de su lanzamiento.

