Quiero escuela con reglas para mi hijo

El día 15 de junio del año 2023, se llevó a cabo una reunión con 120 padres y madres de los nuevos estudiantes en el Politécnico Parroquial Sor Susana Daly, en Yamasá. Ante la pregunta ¿Por qué decidió usted traer su hijo a este centro educativo? “quiero una escuela donde haya reglas para mi hijo”, esta fue la respuesta casi al unísono de la gran mayoría.

El Sor Susana Daly es un Politécnico que pertenece a la Iglesia Católica en cogestión con el Ministerio de Educación, que imparte cuatro áreas técnicas: Enfermería, Contabilidad, Informática y Turismo. Se lleva a cabo una enseñanza bajo la filosofía católica de la educación. Valorando mucho la disciplina y la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Suele oírse en estudiantes decir “no quiero ese centro porque parece la cárcel de la victoria” y por otro lado está la negativa de muchos maestros y personal de apoyo a trasladarse a la “Escuela del Padre”, como se le conoce, porque ahí se trabaja demasiado y no hacen huelgas.

Pero llama bastante la atención que en una sociedad donde no se propugna por una buena disciplina, sino más bien por resultados cuantitativos y superficiales, los padres digan “quiero escuela con reglas para mi hijo”. Esta frase expresa el descontento generalizado con un sistema que se ha olvidado de la disciplina y ha arrodillado a los mayores de frente a los menores, a los docentes de frente a los estudiantes. Esta frase expresa la impotencia de muchos padres que, sin lograr ponerse de acuerdo como parejas en la familia, se les hace imposible aplicar reglas disciplinarias a los hijos.

Además, indica el disgusto de la persona consigo misma que, conociendo lo que le conviene y la importancia del aprovechamiento del tiempo, sucumbe ante el vicio de las redes sociales y procrastina en cada evento o tareas que la vida le depara.

Quiero escuela con reglas, es el sentimiento de padres nostálgicos que constantemente recuerdan cómo eran sus tiempos de aulas donde el profesor era un padre que aplicaba las reglas y si no se captaban dichas reglas, se hacían cumplir a la mala mediante reglazos por la cabeza o la espalda. Es la frase que patentiza que los que desean que haya orden, en la mayoría de los casos, no pueden ponerlo ni siquiera en su propia casa. Esta realidad se hace palpable cuando el centro educativo intenta buscar ayuda en los padres, cuyos hijos no logran rendir lo suficiente.

Quiero escuela con reglas, es también una crítica y a la vez una queja sobre la falta de reglas en las escuelas del país. Las reglas están todas escritas muy claras en los documentos escolares, pero al igual que todos los códigos legales dominicanos, una cosa es lo que se dice en el papel y otra cosa es lo que se vive en el terreno de juego.

Querer escuela con reglas es aludir a que muchas desgracias que suceden en nuestros centros educativos y de lo cual ninguno estamos exento, en gran parte, son debidas a la permisividad del sistema. Son causa de la decisión de muchos maestros y directores de no nadar contra corriente, que al verse desprotegidos y en muchas ocasiones tener que tragarse la lengua y oír estudiantes proferir todo tipo de palabras obscenas y sin poder hacer nada, porque el sistema solo protege al estudiante. Al final se necesita, se desea y se anhela la escuela donde el maestro sea la autoridad.

Esperemos que no sea demasiado tarde cuando nuestras autoridades vuelvan a retomar el tema y legislar a favor del orden y la disciplina en los centros educativos.

Padre Roberto Martínez de los Santos

