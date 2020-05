¿Quieren trabajar? Atiendan legisladores

Cuando los legisladores dominicanos vociferan en el Congreso Nacional que quieren trabajar, ¿a qué se refieren específicamente? Seguro nuestros congresistas necesitan de nuestro apoyo como ciudadanos. Ayudémosles, sin importar su bandera política…

No pretendo juzgar el comportamiento y la postura que han tomado algunos recientemente porque históricamente he sabido que, desafortunadamente, nuestro país no ha gozado de buenos congresistas, no hemos tenido esa fortuna y, por el contrario, muchos de los que pisan alguna de esas cámaras son muy cortos de mente, de aspiraciones y de objetivos sobre los que fundamentan sus periodos.

Con lo cual, no me sorprende que en un momento tan crítico como el que está pasando el país y el mundo, nuestros legisladores no sepan qué hacer o cómo aportar en la situación.

Les dejo 10 opciones que seguro les pueden dar ideas y todas se pueden trabajar desde casa, o mansiones para ustedes.

1- Unirse a los esfuerzos del Gobierno central para disminuir el impacto del Covid-19 en todo el territorio nacional.

2- Trabajar en un proyecto modelo sobre Sanidad Pública (esto puede que sea necesario en el país). Cada brote de dengue o virus gripal nos lo demuestra.

3- Identificar en sus comunidades qué necesidades tienen las familias (sus votantes) en estos momentos. Cómo pueden ayudar a sus demarcaciones para que no crezca la enfermedad, evitar muertes, ser soporte de las personas mayores.

4- Hacer videollamadas con los directores de hospitales regionales y clínicas rurales para saber qué necesitan esos centros de salud? Seguro pueden usar los recursos del Estado (nuestros recursos) para hacer donaciones de mascarillas, guantes, pruebas de Covid-19, comida o apoyo emocional para nuestro cuerpo Médico.

5- Sacar del cajón propuestas de proyectos que probablemente pueden ser interesantes en estos tiempos y estudiarlas. Evaluar viabilidades o intentar mejorar la idea, seguro que pueden ser capaces. Es probable que tengan algo engavetado sobre Educación, Desarrollo Rural, Igualdad de Género, Cultura, Juventud, Trabajo, etc. ¡Ánimo!

6- Si tienen biblioteca en casa, aunque sea mini, pueden aprovechar el tiempo en leer sobre un tema de interés o sobre cualquier tema, seguro que cualesquiera de las opciones les hace bien. Hasta estudiar la Constitución, seguro que les hace falta.

7- ¿Se están sumando a las conferencias virtuales para actualizar conocimientos? Hay un millón de ofertas y gratis. ¿Están siguiendo a sus homólogos de otros países para saber qué están haciendo en estos momentos? ¿No les interesa saber cuáles prácticas legislativas están funcionando en otros países? ¿Qué medidas sanitarias se están aplicando? ¿Qué soluciones económicas están tomando para mermar la crisis?

8- Pueden pasar tiempo con sus familias. Hacer los pendientes con sus hijos, aprovechar para conocerles, acercarse, ser padres y madres. Hacer deporte. Darle amor, mucho amor y ánimos a su pareja.

9- Sentarse con sus equipos de trabajo y hacer una autoevaluación sobre sus gestiones. Revisar porqué lo están haciendo tan mal.

10- No hacer nada. También es válido. Estar al margen, mantener silencio, no actuar, no fingir interés, no interrumpir ni estorbar. Ahora, más que nunca, pueden mantenerse aislados…

Hay algo peor que el confinamiento… estar en confinamiento y tenerles a ustedes de legisladores.

