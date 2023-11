¿Quiénes son Erving Novas y José M. Taveras, los dos funcionarios del BC piden sean investigados?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Erving Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, gerente y contralor del Banco Central, respectivamente, figuran en el listado de personas que Ramón Báez Figueroa solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar por supuestas irregularidades en el proceso de liquidación del desaparecido Banco Intercontinental (Baninter).

De acuerdo a la justificación que hace Báez Figueroa para que estas dos personas sean investigadas, mediante una comunicación envidad a la PGR, Delta Comercial, empresa que pertenecía a Baninter, fue vendida al grupo Najri por un monto de 90 millones de dólares, pero, según la denuncia, solo se entregaron 10 millones de dólares sin que se sepa el destino de los restantes 80 millones.

El Nuevo Diario indagó sobre el perfil de estos dos importantes funcionarios del banco estatal y a continuación plasma datos sobre ellos.

Erving Novas Bello:

Según la biografía colgada en la página web del Banco Central, nació en el municipio Duvergé, provincia Independencia, el 24 de noviembre del 1962.

Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con Maestría en Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Ingresó al Banco Central de la República Dominicana el 1 de diciembre del 1987, como auxiliar I de la División de Análisis del Departamento Financiero.

Desde entonces ha ocupado varias posiciones técnicas, entre las que destacan subdirector de Regulación del Sistema Financiero, subdirector de Mercado Abierto y Valores, director del Departamento Regulación y Estabilidad Financiera.

Novas Bello fue parte de los equipos técnicos que redactaron la Ley Monetaria y Financiera y la Ley de Mercado de Valores, según indica su biografía.

En el 1990 se inicia como profesor de Moneda y Banca en Universidad Iberoamericana (Unibe), donde laboró por varios años, hasta que pasó a ser profesor del Programa de Postgrados y Maestrías de la Universidad APEC, donde alcanzó el reconocimiento de Profesor Meritorio en el año 1995.

También fue profesor del Programa de Monografías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo-Instituto de Capacitación Tributaria (Incat) y del Programa de Formación de Agentes de Valores en Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Ha realizado pasantías de especialización en operaciones de mercado abierto y valores en Chile, México, Colombia y Ecuador, y ha participado en diferentes eventos internacionales representando al Banco Central de la República Dominicana en los países de Centroamérica y Panamá.

José Manuel Taveras Lay

De su lado, Taveras Lay nació el 24 de marzo de 1968 en Salcedo, República Dominicana.

Es contador público autorizado, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), con maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Master Bussines Administrator (MBA) de la UQAM (The Université du Québec, Montreal).

Se desempeña como contralor desde el 1 de enero del año 2006, luego de haber participado en el concurso público para elegir el titular de dicha posición, como lo establece la Ley Monetaria y Financiera. Ingresó al Banco Central de la República Dominicana en el año 1988, en el área de Auditoría Interna, llegando a ser jefe de la División de Auditoría Financiera; posteriormente fue Contador General del Banco Central.

Ha realizado diversos estudios en las áreas financiera y bancaria, entre estos: Seminar on Safeguards Assessments of Central Banks, The IMF Institute, Washington, D.C; Payment Systems in the European System of Central Banks, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main; Seminario Internacional sobre Sistemas e Instrumentos de Pagos, World Savings Banks Institute; diplomado en Consultoría Empresarial; Seminario Desarrollo de Habilidades Gerenciales, INCAT USA; Diplomado en Gestión de la Seguridad Social, Universidad APEC, Santo Domingo, entre muchos otros.

Bajo su gestión como contralor, dirigió los equipos de trabajo que lograron obtener la Certificación a la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna, que emite el Instituto Global de Auditoría Interna (IIA por sus siglas en inglés), convirtiéndose el Banco Central en la primera institución del país en recibir este reconocimiento y la Certificación ISO 27001 sobre Gestión de la Seguridad de la Información.

En la actualidad, es miembro del Comité de Contabilidad de Banca Central del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), miembro del Comité de Auditoría del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), miembro del Comité de Auditoría de la Empresa EGE Haina.

Fue líder del equipo local de investigación y publicación del Informe de Sistemas de Compensación y Liquidación de Pagos y Valores de la República Dominicana, editado por Cemla y Banco Mundial, en junio 2003.

Otros nombres

Además de Novas Bello y Taveras Lay, Báez Figueroa también pide que sean investigados José Antonio Najri Cesani, Marcial Najri Cesani, José Lois Malkún, exgobernador del Banco Central, Apolinar Veliz, Félix Calvo, Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavárez, César Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez, Manuel de Jesús Viñas, Tim Hayward y Mark Fitzpatrick.

Solicita que también se haga lo propio con las empresas Júpiter Motors, S.A., Safari Motors, S.A., Grupo Najri, (Delta Comercial, S.A.) y “The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)”.

«Era entonces mi legitimo interés saber si la familia Najri honró o no sus obligaciones con Baninter en la forma que fue estipulada en el acuerdo, habida cuenta de que la Delta- que es la representante en el país de marcas de renombres como Toyota y Lexus- tenía plena capacidad para autogestionar sus compromisos frente a Baninter, sin necesidad de descuento alguno», expresa la denuncia y solicitud de investigación penal, que fue hecha por Báez Figueroa el 9 de octubre en curso y notificada a los denunciados el día 23 por conducto del abogado Rafael Melgen Semán.