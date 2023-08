¿Quiénes se benefician de los grandes problemas nacionales?

Tantos bla, bla, bla, en los más de 60 años que tengo respirando en el suelo dominicano, no recuerdo cuatrienio alguno donde no se repitan las mismas historias. Parecería que padecemos los mismos problemas y necesariamente luego de tantas mentiras de los presidentes de turno, habría que preguntarse seriamente: ¿Quiénes se benefician de los males de la República Dominicana?

Nací en el mismo año en que fuera ajusticiado Rafael Leónidas Trujillo, y evidentemente que salvando la situación de democracia realmente incipiente luego de una tiranía de mas de 30 años, era necesario el aprendizaje colectivo para aprender a vivir de forma civilizada y lograr instaurar un régimen, que echará por tierra y para siempre, cualquier intento de dictadura.

Hemos retrocedido en el tiempo y destruido al menos un valor fundamental en materia de liderazgo e institucionalidad y es la credibilidad. Usted escucha a cualquier aspirante a un cargo publico hablar (dije a cualquiera) y no encontrará otra cosa que no sea falsedad y nuevas traiciones al soberano y más promesas incumplidas.

Las mismas promesas, nuevos negocios personales disfrazados de progreso, ataques al gobierno de que prometió y no cumplió, que se están robando el dinero, que usan los fondos públicos para comprar conciencias, que se usa el poder para establecer normas que perjudican a la oposición y favorecen al partido de gobierno, que el partido de gobierno se beneficia del poder para obtener ilesos fondos ilícitos y no solo enriquecerse, sino para asegurar elecciones, comprando votos, delegados y mesas electorales.

Hacer política, meterse en la política en la República Dominicana, se ha convertido en el principal modus vivendi de la población. En ese accionar se mezclan mansos y cimarrones. Pre candidatos estafados y engañados por la alta dirigencia partidaria, traiciones de ultima hora por aquello de las alianzas, un populismo y clientelismo desbordado de todos los partidos políticos y una necesidad imperiosa de recibir recursos de cualquier fuente, pues para lograr la presidencia en este mercado electoral vigente, se dice que se necesita tirar a la calla al menos 50 mil millones de pesos por aspirante.

Pero no basta con esto, que evidentemente enriquece al sequito y eventual anillo palaciego, también se debe contar con una maquinaria electoral que puede brindar el partido, para poder contar con representantes en cada una de las mesas electorales, ya que por aquello de la compra de delegados y de mesas a veces completas, es necesario que la sabiduría popular no nos afecte, es decir, si las elecciones de ganan en las mesas electorales, que no sean nuestros delegados los comprados, sino los que compren.

Una mafia montada de arriba abajo y conocida por las instituciones que deben regir el sistema electoral por décadas y que va, esa misma falta de credibilidad institucional que mencionábamos en párrafos anteriores, ha convertido a la misma Junta Central Electoral, en parte de la misma mafia competitiva del mercado electoral dominicano y por ende, en una entelequia que cada día merece menos respeto y reconocimiento por parte de la población.

Es que esta institución no trabaja para el pueblo dominicano, sino que co existe con los actores políticos del sistema, corruptos y corruptores casi todos, por lo tanto, es imposible que esta entidad logre lo que una vez dijo un político ya extinto y que gozó de baja credibilidad cito: pase por el fango y no me salpico.

Cuantos años llevamos en la República Dominicana hablando de lo mismo: a)mafia electoral, b) dinero sucio en las elecciones c)candidatos delincuentes, d) corrupción administrativa, e) impunidad de funcionarios, f) robo masivo a los usuarios de los servicios públicos (agua, luz), g) carencia de servicios de calidad en materia de salud, educación, h) acceso a la justicia limitado a los que poseen recursos económicos, i) bajaderos para todos los hijos bienaventurados pero corruptos y enriquecidos con recursos públicos impunemente, j)todo el peso de la ley para los hijos de machepa, k)medios de comunicación con un amarillento criterio comunicacional impecable, l)empobrecimiento sostenido de la clase media dominicana m)un sistema tributario que empobrece cada vez más a la familia dominicana n)una falta de credibilidad en la representatividad de los legisladores a los pueblos que nunca han representado, o) abusos de poder de funcionarios endiosados y ladrones y que ostentan sus riquezas mal habidas impunemente burlándose del pueblo dominicano, p) inseguridad creciente con un crimen organizado planificado y promovido sigilosamente desde el poder, q) fuerzas armadas y policía nacional partes involucradas en el narcotráfico, micro tráfico y todas las modalidades del crimen organizado en el país, r) una venta sostenida de la soberanía nacional en diversas modalidades endeudamiento, territorio, negocios privados y migración ilegal, s) niveles de educación lastimosos a pesar del 4% que nadie audita o puede justificar su correcto uso, t) una cámara de cuentas y una contraloría general de la republica ambas cómplices de la corrupción y la impunidad en el país según los gobiernos de turno, u)uso del poder para negocios personales, v) armar expedientes para sacar de circulación a personas no convenientes, estos para citar algunos ejemplos, w) el caos del tránsito y las soluciones privatizantes y que lucen beneficiarán a sectores económicos o nuevos emprendedores.

La lista es interminable, estoy seguro que usted podrá agregar algunos cuantos puntos más. Pero tenga la certeza de que en cada uno de estos puntos alguien se beneficia y no es el pueblo dominicano.

Es como cuando ocurre un crimen, digamos un asesinato, un homicidio, un crimen de estado o de lesa humanidad. Desde que se comienza a investigar hay una pregunta obligada: ¿Quién se beneficia con esto?.

Recientemente, hace apenas un par de días se produjo el asesinato de un candidato a la presidencia en el Ecuador. Lo más fácil fue decir que un grupo de colombianos lo había hecho. Así paso con el asesinato del ex presidente de Haití. Carajo los colombianos tienen una marca país en matar presidentes y aspirantes a la presidencia.

En ambos casos si la investigación es seria y no es contaminada con lo peor que ocurre en nuestros pueblos latinoamericanos, si no se contamina con la política y sus nefastos intereses, seguramente encontrarán la respuesta local: ¿a quien benefician estas muertes?. Pero no es el tema.

Tomando nueva vez el hilo de este análisis, la pregunta quien se beneficia con los males de la República Dominicana, aplicaría a cada situación enumerada y 1000 más que existen por décadas en el país.

Voy a citar un ejemplo de la cotidianidad. Hablaba una vez con un amigo que se dedicaba a vender inversores y baterías y le decía, a tu negocio le convienen los apagones. Igualmente le conviene a los que fabrican velas o lámparas o focos o pilas para los focos y hasta los fósforos. También para los que venden plantas eléctricas o bombillos que se recargan con el sol, los que usan foto celdas.

Y talvez voy a ser tremendista con el siguiente comentario, pero no niego que lo he pensado seriamente. ¿Quiénes se benefician del tema de la inseguridad en el país?, ¿del crecimiento de la delincuencia y del crimen organizado?.

Parecería tonto supongo, pero si con los apagones se benefician los que venden lamparitas jumeadoras, plantas e inversores, entonces, con la delincuencia se benefician las empresas de seguridad privada y los rangos superiores que jamás podrían demostrar su crecimiento patrimonial.

Pero resulta interesante observar que la mayoría, para no decir todas las empresas de seguridad privada son propiedad de ex oficiales y oficiales aun activos en las filas de las fuerzas armadas. Entonces cuando nosotros vemos la ineficiencia de las entidades que deberían velar por el combate de la criminalidad de un lado de la moneda y vemos en la otra cara, que efectivos oficiales o no de esas mismas entidades se constituyen (activos o no) en empresarios de la seguridad privada, cabe preguntar, si no existirá un plan para hacer crecer el negocio en este mundo empresarial, mientras se deterioran e incapacitan las instituciones del orden y la seguridad nacional.

En cualquier tipo de negocios se aprende a pensar estratégicamente. En tiempo de muchos apagones crecen los niveles de inventarios de inversores, baterías, velas, lamparitas humeadoras, luces con foto celdas y todo lo relacionado con la energía, incluyendo los paneles solares.

Esto significa que una adecuada gestión empresarial tiene previsto el factor cíclico en este tipo de servicio, ¿cuáles son los meses cuando crece el consumo de energía y por ende llegan más apagones?, aunque se dan los apagones financieros, que nadie sabe si también les conviene la crisis pues de repente son inversionistas en este campo.

Si comenzamos a buscar uno a uno los males que aquejan al país, nos daremos cuenta, de que se trata de males que tienen décadas sin solución y una causa podría ser, que al resolverlos le dañamos el negocio a los que han vivido o viven de las respectivas crisis.

Y si para colmo personajes de este mundo también tienen cargos públicos de autoridad, con una influencia importante, estaríamos dejando muchas veces y en muchos sectores económicos, la iglesia en manos de Lutero.

Esta práctica no es nada nueva en el país, basta con recordar el caso de los riferos y de las bancas de apuestas y como han minado los curules en el congreso nacional y como han dominado entidades tales como la lotería nacional.

En la práctica, a eso es que se va al gobierno según la cultura tradicional: al reparto de un botín de guerra. Por ello se hace lo que sea para llegar y lo que sea cuando ya se es gobierno, sino pregúntense los casos de asesinatos de funcionarios que han existido en el país incluyendo: alcaldes, regidores, senadores, ministros.

La mafia en la República Dominicana se ha adueñado de las cúpulas políticas partidarias y financian o se auto financian cuando deciden estar para asegurarse su impunidad, mientras impera y crece el crimen organizado.

La suerte está echada para las nuevas generaciones. La política y casi todas las instituciones del estado están permeada por el crimen organizado y el narco tráfico. ¡A eso se va al gobierno caiga quien caiga!.

Por Julián Padilla

