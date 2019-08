Quién vota es la sociedad por eso ganara Danilo

Parece mentira que todavía políticos veteranos, de esos que dicen tienen mas de 40 años militando en el mismo partido político, no se hayan dado cuenta de que esas organizaciones estructuradas alrededor de una ideología o líder único desaparecieron, para dar paso a la voluntad de unos electores que en su mayoría no tienen relación ni vinculación con el pasado.

Es mas, si su aval principal para aspirar a la presidencia de la República es su militancia política partidaria de mas de cuatro décadas, tengo para decirle que lamentablemente para usted mas de la mitad del padrón electoral, mas o menos del 60% de los votarán, ni siquiera estaban nacidos para la época en que se inició esa actividad política que muy poco valor tiene hoy día en el mercado electoral.

Pero tampoco vale de mucho que usted haya sido presidente de la República, es mas la única ventaja que puede otorgar esa veteranía de haber ocupado la famosa ¨silla de alfileres¨, es el conocimiento que tiene la población de su nombre y su cara, aunque esto puede ser para bien o para mal, porque muchas veces se tiene tan mala compañía que en vez de bien esto hace bastante mal.

Esa es una realidad contra la que muchos quieren rebelarse, especialmente los que creen que en un mundo tan cambiante como el que vivimos, eso de ser veteranos y pertenecer a la casta política tradicional, es un aval inamovible que les dará alguna ventaja en la competencia electoral a tres rounds que se avecina, creyéndose la historia de que los rangos sirven de algo en la política moderna.

La única verdad que se puede comprobar, al final es la única que existe, es que los que no estaban nacidos cuando el PLD y el PRSC se unieron para formar el frente patriótico en 1996 ya serán muchos de ellos graduados universitarios en el 2020, y que los nacidos en el 2000 momento en el cual el PRD ganó las elecciones ya serán votantes el próximo año, así que lo mejor que podrían aceptar ciertos veteranos es que la demografía electoral dominicana cambió radicalmente.

Es mas, no tengo ningún rubor para afirmar que la inmensa mayoría de los electores dominicanos no poseen vinculación emocional alguna con Juan Bosch, Joaquín Balaguer o Peña Gómez, que esos son personajes históricos que muy poco interesan a los que salen cada día a buscar el pan para la mesa de sus hogares y mucho menos a los ya millones de jóvenes cuya única preocupación es intentar descubrir como será un futuro que luce cada vez mas incierto.

Si es que esos veteranos aun no se han dado cuenta, lo mas probable es que las elecciones del próximo año podría ser la ultima actuación de un sistema de partidos que hace tiempo murió en las manos de quienes se dedicaron a evitar su renovación, y que quien ha evitado su absoluta desaparición es el actual presidente Danilo Medina con políticas publicas que han permitido un crecimiento económico sostenido con redistribución.

Eso de la supuesta fortaleza de los partidos dominicanos es un sofisma mas de los que se repiten sin pensar, la realidad es que nuestras agrupaciones políticas no son mas que siglas, nombres y colores que ya no significan nada, no representan a nadie y se viven peleando internamente cada quien con el único objetivo de administrar el dinero que del presupuesto nacional se les entrega cada mes y satisfacer sus aspiraciones personales.

Si esto no es cierto, pues alguien debería explicar el porque el mismo presidente del Partido de la Liberación Dominicana, encabezó una turba en los frentes del congreso nacional, donde se supone que el partido que dirige tiene mayoría en ambas cámaras, para evitar que se conociera un proyecto de ley que modificaría la constitución y abría el paso a la única opción electoral que en estos momentos garantiza que su partido ganara en la primera vuelta las próximas elecciones.

De eso hablamos, si es que el PLD estructural y organizadamente existe, alguien debería explicar, sin agregar los inventos de defensas constitucionales y peligros de dictaduras que solo solo son un disfraz para las aspiraciones personales, porque el presidente de ese partido conspira para evitar que participe el candidato mas popular en la política dominicana en estos momentos, que es Danilo Medina, que a su vez es miembro destacado de su partido.

Como eso no tiene explicación, no hay mejor ejemplo que este para asegurar que tal como ocurrió en su momento con el hoy difunto y ridiculizado Partido Reformista y el moribundo PRD, el PLD ha sido sustituido por las fuerzas que se mueven de un lado para otro en una sociedad que exige soluciones por encima de las ideologías y hechos mas que discursos.

Simplemente la sociedad dominicana le ha pasado por encima a un grupo de partidos y políticos que se han quedado anclados en un pasado al cual confunden con el presente y que se esta convirtiendo rápidamente en futuro, quien no se haya dado cuenta de esto esta mas que desfasado y pagará las consecuencias tan temprano como en octubre de este mismo año en las primarias abiertas del partido de gobierno.

¿Porqué precisamente en esas primarias?…pues porque son abiertas y todo el que quiera podrá participar.

El padrón de electores es el juez de quien será el mas popular y esto se logrará contando votos con un juez imparcial, que es el caso nuestro será la Junta Central Electoral, y a nadie le van a preguntar el tiempo que tienen militando en el PLD, los años que estuvo formándose en un circulo de estudio o el sacrificio que hizo vendiendo Vanguardia en la universidad, eso no importa con un padrón abierto donde todos podemos votar.

Y en este escenario quien lleva toda la ventaja de mundo es Danilo, el mismo presidente a quien se le impidió desde su propio partido participar, será el factor que decidirá ese proceso electoral interno y posteriormente las eleciones nacionales, porque son dominicanos y dominicanas los que se agrupan en ese 70% que dice Sigma-Dos en su ultima entrega valoran positivamente al primer mandatario de la Nación y su obra de gobierno.

El que juegue al apoyo de nombres que significan muy poco para los grupos mas jóvenes de esa República Dominicana que esta cambiando en nuestras narices, se llevarán una tremenda sorpresa con los resultados de las primarias internas del PLD y posteriormente en las elecciones nacionales, pues lo cierto es que esto 7 años de gobierno han cambiado la percepción popular de lo que debe ser un político y la forma en que se ejerce esta actividad.

Lo que quiere el país, así lo demuestran todas las encuestas, son mas visitas sorpresa, mas carreteras, mas presas, mas niños en la tanda extendida, mas títulos de tierra, mas proyectos habitacionales con fideicomiso, mas turistas en nuestros hoteles, mas inversión en el campo, que arranque de una vez el desarrollo turístico del sur, mas escuelas, mas organización hospitalaria, mas estancias infantiles, mas estabilidad y crecimiento económico y MUCHO MAS CERCANÍA CON LA GENTE Y SUS PROBLEMAS.

Esa es la diferencia, y por eso ganará Danilo las próximas elecciones internas y las nacionales aun sin ser candidato, el estilo es el hombre, y en un país donde ya no existen los partidos políticos tradicionales, se impuso un nuevo estilo de comunicación bi-direccional donde los discursos bonitos ya no llaman la atención a nadie porque no resuelven los problemas.

Quien votará en Octubre y Mayo será la sociedad no exactamente los partidos, por eso ganará Danilo aún sin ser candidato, ya que sin el no se gana.¡Quien lo dude que espere el resultado!

Por Humberto Salazar

