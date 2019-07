¿Quien venció a la reelección?

Con las siguientes palabras dichas ayer por el presidente Danilo Medina, damos por subyugada sus aspiraciones a un tercer periodo en el 2020, cito: “creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos”.

Bien es cierto, que quien miente en lo poco, en lo mucho miente más. Pero, no creo que el nivel de cinismo del Presidente Medina sea tan alto para mentir a estas alturas con respecto a la reelección.

Vencida la misma, hay que hacer la gran pregunta ¿Quién venció a la reelección?

Decía Napoleón Bonaparte que “la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana”, una frase tan añeja como verdadera.

Los Leonelistas dicen que con su férrea lucha en contra de una eventual modificación a la Constitución lograron derribar los vientos palaciegos reeleccionistas, los movimientos sociales no se quedan atrás; dicen que sus tempranas y grandes manifestaciones son sin lugar a ludas la representación de ese 70% de la población que no está de acuerdo con la reelección, otros dicen que el paredón de los que buscaban modificar la Carta Magna, fue no poder conseguir los votos en el Congreso y por último el “golpe de bolsón”, la llamada de Pompeo.

Al igual que un examen de secundaria podemos elegir una sola respuesta y todas las anteriores, eso queda a juicio de cada quien.

¡Ahora bien!, con la no aspiración del presidente de turno a un tercer mandato, ¿Qué podemos esperar de las elecciones en el 2020?

En su alocución el Presidente Medina dijo, cito: “Confío, por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia’. Que quede claro, Leonel Fernández ni con transfusión entra en los “Sangre Nueva”.

Si leemos varias veces el discurso de Medina podemos deducir a juicio propio varios escenarios.

Por ejemplo. Después de todo lo dicho y sustentado por ambos sectores en el PLD, ¿podrán llegar a un punto de consenso y confianza?, de no hacerlo, ¿Cuáles serán las consecuencias?

Si Danilo busca en su fábrica de “alitas cortas” un pupilo contra Leonel y logra de manera avasallante imponerlo, tendremos la versión 2.0 de aquel “me venció el Estado” del 2007. Con esto daríamos por terminados los gobiernos del PLD y Luis Abinader podría estarse tomando las medidas para su traje de toma de posesión. Por el simple hecho de que en el partido oficialista ni con la suma de todos sus anteriores fraudes electorales, podrían retener el gobierno con un candidato que no sea Leonel Fernández.

Siguiendo la misma tesitura del apoyo de Medina a un “alita corta” y con eso una segura derrota del PLD en el 2020, Abinader tendrá que hacerle honor al discurso que viene profesando desde el 2012 cuando acompaño en la boleta presidencial a Hipólito Mejía, y someter a todos los corruptos de los gobiernos del PLD, recordando que los delitos contra la administración pública, no prescriben.

Ahí, el gran temor del Danilismo. En un posible gobierno de la oposición las primeras medidas de consagración social deberían ser aquellas que vayan enfocadas a una lucha contra la corrupción y la impunidad que ha imperado en los pasados gobiernos del PLD, incluidos los de Medina. Entonces ¿Se arriesgarán los Danilistas a salir del poder a la cárcel por no apoyar a Leonel? O más bien ¿Están preparados los peledesitas para rendir cuentas a la justicia fuera del gobierno?

Son muchas las preguntas que podrían hacerse luego del discurso de Medina y son muchos los factores a incluir en la fórmula de la derrota del PLD o el triunfo del PRM. Un PRD que ya dijo que iría solo de no ser Danilo candidato, un PRM con Hipolito en sus filas, un bloque que de progresista paso a arribista y que dicho sea de paso andan como el Mar Rojo cuando Moisés y el más importante de todos, ver al principal partido de oposición del país encabezando una marcha junto con las principales agrupaciones sociales del país con el lema “fuera PLD”.

¡El Danilismo de no cambiar las coyunturas, hasta ganando pierde!

Por Yeison Mateo

