¿Quién vale más en este momento, Fernando Tatis Jr. o Juan Soto?

Había pasado un tiempo en Grandes Ligas sin ver a dos jugadores dominicanos jóvenes adueñarse de la liga en el último año . La gracia, emoción y lo divertido de un juego que ha sido cuestionado por ser estático, se mueve más que nunca. Juan Soto y Fernando Tatis Jr., son los abanderados de ese humor que se muestra en el diamante en la actualidad.

Juan Soto, 9 meses mayor que Tatis, (21 años cada uno) debutó en el 2018 y de inmediato coloco números merecedor de ser considerado para novato del año (2018: .292/.406/.517, .923 de OPS con 22 HR y 70 CI), aunque el ganador del premio fue el venezolano Ronald Acuña , el dominicano desde que llegó a los Nacionales, tras hacer historia en su debut, completo la mejor temporada para un toletero que aún no terminaba la adolescencia.

Además sigue sorprendiendo la capacidad que tiene para descifrar a los lanzadores rivales y demuestra la madurez que ya posee, algo difícil de creer en un joven que únicamente disputó 122 partidos en el béisbol profesional antes de dar el salto a las Grandes Ligas. Tres años antes, Soto era un jugador aficionado, bien evaluado por los seguidores de talento que analizaban las posibles firmas del 2 de julio del 2015 y eran conscientes de que no tenía la formación del béisbol universitario, pero llegó para quedarse.

Celebró la llegada de sus 20 años en la Serie Mundial frente a los Astros de Houston, vistiéndose de héroe ofensivo en varios de los 7 partidos disputados, dándole el campeonato a Washington, se robó los reflectores, y es que un adolescente se había convertido en un líder natural de una franquicia que levantaba su primer trofeo de Serie Mundial.

Posterior al título empezaron los rumores de una oferta de los Nacionales al joven dominicano entre 180 y 200 Millones de dólares la cual no aceptó. Su agente Scott Boras dijo en ese momento que quería escribir la historia de los 500 millones de dólares en un contrato con el joven pelotero.

No es tan descabellado pensar que si no será esa cifra puede estar cerca cuando vimos firmar a Harper, Trout y recientemente Betts, contratos que no están lejos de eso pensamos que es posible.

El caso de Fernando Tatis , El Niño, El Bebo o The Kid, desde antes de debutar en MLB ya su abolengo lo hacía merecedor de una gran proyección, de la cual no se equivocaron. Recientemente llegó a los 100 partidos en la MLB, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en conectar 30 jonrones y más de 20 bases robadas en sus primeros 100 juegos.

Tatis Jr. está liderando la Liga Nacional en jonrones y está empate con Aaron Judge en el liderato de la MLB. De por vida, el dominicano lleva 30 jonrones, 74 impulsadas, 20 bases robadas con 333 de average en su joven carrera.

Con 6’3 de estatura y unas 21 libras, tiene la oportunidad de volverse más consistente y saludable tomando en cuenta la lesión que le sacó de juego la temporada pasada, en base a sus números podría conseguir un contrato de más de 100 millones de dólares.

Al día de hoy el contrato de Juan Soto posee un valor más alto, ha disputado 172 partidos más que Tatis, peleó de forma cerrada el premio al Novato del Año 2018 y fue parte importante para que los Nacionales ganaran la Serie Mundial. En el caso de Tatis Jr., es solo cuestión de tiempo y consistencia para que los Padres puedan ofrecer al dominicano una extensión que este a la altura de la sensación de la MLB. Ambos lo han sido y es que la temporada de 2019 terminó con Soto en los reflectores y esta inicio pasándole la antorcha al Niño.

