¿Quién tiene la verdad en Twitter?

La denominación “aldea global” acuñada por el visionario canadiense Marshall McLuhan en la década de los sesenta, podría representar el modo más correcto y conciso para definir el mundo contemporáneo. Esto permite afirmar de factum que la globalización es un fenómeno real e innegable, aunque todavía no global, es decir, no alcanza a la totalidad, sino que se encuentra en fase de desarrollo.

Una muestra de ello, es que el mundo se encuentra cada día más interconectado, al menos en lo que se refiere a la comunicación, jugando un papel preponderante en este sentido las redes sociales. Estas forman parte de la vida de millones de personas, que pese a los aspectos negativos como la privacidad, la piratería y las noticias falsas, el mundo continúa adoptándolas.

Según el informe Digital in 2019 de la agencia We Are Social, un millón de personas nuevas en todo el mundo se conectan todos los días, permitiendo el impulso del uso de las redes sociales, que cuenta con el 45% de la población mundial de usuarios, que representa 3.500 millones de personas.

Entre las redes sociales populares a nivel mundial figura Twitter, pese a que ha ido registrando pérdidas de usuarios en el último año, alentando la idea de algunos críticos de que se encuentra en una fase de declive, sin embargo, mantiene una incidencia mediática muy alta y a diario se observa en los medios de comunicación noticias referidas a reacciones o publicaciones en Twitter por parte de famosos, empresas y partidos políticos.

Esta es la tercera red social más popular en República Dominicana detrás de Facebook e Instagram. Según el Observatorio Político Dominicano, las conversaciones en twitter se concentran en torno a los temas de índoles sociopolíticos (49%) y deportivos (21%).

Los debates que se producen en esta red social se prestan para diferentes análisis, y uno de ello es el relacionado con la “verdad”; pues entre los miles de comentarios que se generan en torno a un tema que se convierte en tendencia, llama la atención que cada opinión se emite con el grado de “verdad absoluta”, donde el disidente permanece en el ignorancia total, encadenado en lo más profundo de la caverna de Platón.

Al final el tema se diluye u otro lo reemplaza quedando un sinnúmero de opiniones como verdades absolutas, sin llegar a un punto de entendimiento común. Aquí radica el problema, en no diferenciar la opinión de la verdad. Lo primero es el juicio que se forma sobre una cosa cuestionable, mientras que la segunda se define tradicionalmente como una adecuación de lo que se piensa con la realidad.

Por ello, twitter no es el mejor espacio para la verdad, es el lugar de la dictadura de las opiniones que hacen posibles las redes sociales; sin embargo, ante la intolerancia contra quienes emiten comentarios diferentes, no queda más que evocar al poeta español Antonio Machado: “¿Tú verdad? no, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela”.

POR GARIVALDY SÁNCHEZ LIRIANO

Anuncios

Relacionado