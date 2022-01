¿Quién será el campeón del LAAC 2022?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A una semana para el inicio del Latin America Amateur Championship (LAAC 2022), evento que se jugara en Dientes de Perro, de Casa de Campo, del 20 al 23 del presente mes, El Nuevo Diario presenta un informe de quién puede ser el jugador que levante el ansiado trofeo y que cumpla el sueño de jugar los dos Majors.

¿Será la primera vez que un jugador defienda el título? ¿Será que un jugador que no sea de Chile, Argentina, México o Costa Rica se quede con el máximo logro para un amateur de la región? ¿Podrá el jugador que llega mejor rankeado repetir lo que hizo Joaquín Niemann en su país, en 2018? ¿Tendrá República Dominicana un jugador mezclado entre los candidatos, como fue Juan Cayro Delgado en 2019?

Son 108 jugadores los que comenzarán a tomar forma cuando cada uno de ellos ponga el tee en el primer hoyo de Teeth of the Dog.

De esos 108 jugadores, seis son dominicanos: Juan Cayro Delgado, Enrique Valverde, Julio Ríos, Rhadamés Peña, Marcel Olivares y Rodrigo Sánchez.

Estos son algunos de los nombres a tener en cuenta para la edición 2022 del LAAC.

Mateo Fernández de Oliveira (Argentina): es el que llega con el mejor ranking en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 43º. El jugador de la Universidad de Arkansas pasa por un gran momento, luego de lograr un título individual el año pasado, más otros dos Top-3 y de ser parte del equipo argentino que ganó el Campeonato Sudamericano por equipos Copa Los Andes. Perdió en la ronda de 32vos de Final del U.S. Amateur 2021.

Abel Gallegos (Argentina): es el defensor del título. Su participación en el Masters 2020 y en The Open Championship 2021 le han sumado una gran experiencia a su destacado juego.

Andrey Borges Xavier (Brasil): Es el segundo mejor jugador sudamericano del WAGR: 80º .

Julián Perico (Perú): Jugador de gran trayectoria en el LAAC donde sorprendió a todos con un gran debut en 2017 cuando terminó T4º , luego quedó 13º , 25º y 6º en las siguientes ediciones.

Benjamín Saiz-Wenz (Chile): Finalizó T6º en el último LAAC. En 2021 terminó 2º en el Internacional Amateur de México, uno de los eventos más importantes de la región.

Omar Tejeira (Panamá): A los 31 años su experiencia previa como profesional puede ser decisiva a la hora de protagonizar su primer LAAC.

Luis Carrera (México): Estudia en Sam Houston University. Fue el mejor latino en el NCAA Division I Championship. Además, tiene otros seis Top-10 a nivel universitario.

Alejandro Ramos (Perú): Campeón Sudamericano Juvenil 2021. Es el mejor jugador latino menor de 18 años.

Gabriel Palacios (Guatemala): Mejor jugador latino sub-16, con actuaciones destacadas en Estados Unidos en categoría Junior.

Entre los jugadores locales que hay que considerar a raíz de la experiencia y el crecimiento de su golf que se ha dado, en gran manera, por el impulso que le dieron las anteriores ediciones del LAAC que se jugaron en Casa de Campo podemos remarcar a los siguientes jugadores:

Rhadamés Peña: Es el mejor dominicano del WAGR (400º). Fue segundo en el Caribbean Amateur Championship 2021 y ha disputado los eventos de PGA TOUR y PGA TOUR Latinoamérica que se jugaron en su país.

Juan Cayro Delgado: Fue protagonista del último LAAC jugado en Casa de Campo luego de dos rondas, donde quedó como único líder. Finalmente empató el 15º lugar.

Julio Alfredo Ríos Brache: Campeón del Caribbean Junior Golf Championship. Fue reclutado por la Universidad de Houston.

La carrera de uno de ellos podría cambiar definitivamente si consiguen confirmar su chapa de “favoritos”. Es que los beneficios que otorga el LAAC en cada edición son inigualables: el campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open. Por otro lado, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

