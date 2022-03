¿Quién ganó el Óscar? la ira o la inclusión?

Mientras el presidente de la potencia mundial anda buscando la paz, un compatriota anda representando la ira en la gala o ceremonia más vista del mundo: Los Óscars.

Todo el mundo fue, haya sido en el momento o posterior, espectador de uno de los hechos más impactantes para la historia de la televisión en vivo: la bofetada de Will Smith hacia el comediante Chris Rock, en medio de la presentación de una nominación en tarima; acción que, bastante evidente, no fue planeada.

¿Por qué? Porque Chris Rock, en su interludio, se refirió a la calvicie de Jada Pinkett, esposa de Smith, en forma de “chiste” (que al final terminó siendo burla), diciendo que ella estaría actuando para la secuela de una película en la que la protagonista le es rapada la cabeza, desconociendo que la condición de Pinkett es patológica.

De todos los simbolismos que representa el hecho: racismo, masculinidad tóxica y hegemónica… Nos enfocaremos en la parte protocolar del hecho, en el proceder, en las buenas maneras. Pero, algo si es bueno resaltar:

El hecho opacó tres reconocimientos para la historia del cine mundial: la tercera mujer en ganar un Óscar como “mejor dirección”, Jane Campion; a la segunda persona y primer hombre sordo, Troy Kotsur y la primera afrolatina y abiertamente queer en obtener un Óscar, Ariana DeBose.

La ira, es una emoción muy difícil de controlar. ¿Por qué? Cuando nos enfadamos la parte más instintiva y emocional del cerebro genera una adrenalina y una química muy potentes.

La ira, en ocasiones, nos provoca hacer cosas de las que más tarde nos arrepentimos. Incluso, cosas que luego lamentamos haberlas hecho. La ira es un sentimiento de rabia y enfado, que suele ser muy violento.

¿Es siempre mala la ira?

No. Es malo enfadarse. Pero, en algunas ocasiones, la ira es una reacción sana y necesaria que tenemos los seres humanos ante las injusticias. Esta ‘ira’ nos da energía y nos motiva para hacer un mundo más justo. La ira, es una emoción muy difícil de controlar.

Cuando nos enfadamos la parte más instintiva y emocional del cerebro genera una adrenalina y una química muy potentes. Se pone al mando y esa parte del cerebro que es primitiva, reacciona violentamente. Nos ordena a ‘gritos’ huye, ataca, insulta, pega… es una verdadera avalancha de energía física muy difícil de controlar.

Este comportamiento que se genera en unos milisegundos es lo que el psicólogo Daniel Goleman denomina el ‘secuestro emocional’. Puede ser un mecanismo muy útil si corremos un peligro real. También puede estropear una relación personal, laboral o sentimental. Durante el tiempo que dura el ‘secuestro emocional’ baja nuestro cociente intelectual.

Estudiando la reacción de Will Smith.

Will Smith, dentro de los elementos que accionaron para el hecho, es el centro reactor-provocador.

Su reacción, según la psicóloga dominicana Evelyn Chamad, fue primitiva, asegurando que sus amígdalas cerebrales “lo secuestraron”. y la misma se pregunta:

“Está dispuesto a asumir legalmente las consecuencias de sus acciones? Se justificaba esa acción “Macho” y ese insulto desaforado en un evento mundial apto para todo público? Estuvo mal que se burlara de su esposa, pero la reacción tiene el mismo nivel negativo que reclamó y peor aún No se disculpo cuando recibió el premio sino que se auto proclamó defensor porque se lo pidieron del mas allá. No es esa conducta totalmente antisocial?”

La “galleta” fue un irrespeto a las propias audiencias: las presentes y las televidentes.

En el caso de Chris Rock, se han ido retrotrayendo acciones que anteriormente había realizado con respecto a sus comedias. No obstante, entendemos que fue la llama. A pesar de eso, Will Smith no tenía las razones para irrumpir en “defensa de su esposa”, principalmente porque si retomamos los planos aparecidos en televisión, mientras Rock pronuncia sus burlas, pantallazos son dados hacia la mesa de Smith y Pinkett, en la que se ve que esta última es la primera que instantáneamente se ofende por el mensaje, mientras que Smith aplaude y rie.

Posterior a ese plano, vuelve hacia Chris Rock y después se ve a Smith caminando hacia él. Al parecer, fue después de verle la cara y reacción a su esposa por lo que decidió pararse a enfrentar públicamente a Chris.

Los Óscars se han pronunciado sobre esto, pero posterior. Ayer conocimos que tienen políticas internas sobre el manejo de las audiencias presentes, por lo que investigarán. De igual manera, la premiación decidió seguir como que nada pasó y entregaron el premio a Will Smith como “Mejor Actor”.

Qué significa entregarle una estatuilla en la Premiación más grande del mundo a un actor que acabo que cometer una acción en detrimento de las buenas maneras?

Pues los Óscars no premiaron, en ese momento, a la actuación masculina, sino a la violencia, sobre todo en medio de una consternación mundial que está siendo representada por Rusia contra Ucrania, siendo nacional del primer país en buscar la paz entre estas dos naciones.

Rocío Regalado

Aportes de Etiqueta y Protocolo

