¿Quién es la generación Alofoke?

Por: Joan E. Peguero Cuevas

Cuando utilizamos la palabra generación según la RAE, hacemos referencia al “Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento.” En pocas palabras, una generación se determina por la edad promedio reproductiva y los parámetros de vida del momento histórico que se abarque. En la actualidad la media es de 25 a 35 años.

Sin embargo, en la República Dominicana se ha incrementado de manera exponencial el uso del término Generación ALOFOKE, para hacer referencia a jóvenes de distintas clases sociales, pero en su gran mayoría de estratos sociales que rayan en la marginalidad y en edades que comprenden desde los 15 a los 29 años de edad.

Según datos ofrecidos por la ONE en su red X (Twitter), en su estudio «Metodología para la medición de la población joven que ni trabaja ni estudia o realiza alguna capacitación (nini) en la República Dominicana», salió a relucir en 2022 alcanzó un total de 309,611 jóvenes, de los cuales 197,702 son mujeres y 111,909 hombres. Destaca que el 21.9 % de los «nini» pertenece al grupo de edad de 20 a 24 años. Además, es notable que una proporción significativa de este segmento demográfico se auto identifica como seguidores de la plataforma ALOFOKE, poniendo en evidencia que esta corriente de pensamiento no es tan grande como parece, más bien, tienen conductas muy marcadas y las mismas los hacen resaltar gracias al uso masivo e indiscriminado de las redes sociales, acompañado por largas horas de ocio.

Se puede mencionar algunas características de este grupo poblacional como, por ejemplo, la imperante necesidad de pertenecer a un grupo social superior, pero a su vez sentirse parte de un grupo específico de iguales, además de consumir los productos de ALOFOKE sin cuestionarse calidad moral o ética, estas características se muestran más exacerbadas por la alta deserción escolar a temprana edad que existe en nuestro país.

En el mismo orden, la explotación indiscriminada de supuestos talentos que promocionan estas plataformas, resaltando la carencia de criterios y capacidad de pensar de este segmento particular de individuos y que además se lucran exaltando la ESTUPIDEZ, la promiscuidad, el lenguaje obsceno, uso de narcóticos y la vulgaridad como una forma de generar riquezas. Esta generación comercializa que se puede lograr el “éxito” sin ningún sacrificio, inversión de tiempo, estudio y mucho menos de trabajo formal, simplemente al conseguir la fama, y entonces el dinero vendría por añadidura. Esto genera en los jóvenes que buscan la satisfacción inmediata: frustración, baja autoestima, y sobre todo una mala percepción de la realidad en que viven. Estamos en la generación del LIKE, donde la validación y retroalimentación positiva está a un clic, no en la satisfacción del esfuerzo y los logros alcanzados.

En conclusión, esta generación (ALOFOKE) están comprometiendo su bienestar interior al querer mantener una imagen y realidad que no será sostenible a lo largo plazo. Esto acarrea que tengan carencias de habilidades de afrontamiento dejándolos desprovistos a las demandas sociales que se les presentan.

La generación ALOFOKE me traslada al pensamiento del filósofo alemán Karl Marx, lo que él describió como el lumpen proletariado, aquel grupo social que no contribuye al bienestar colectivo, carece de conciencia de clase y resulta fácilmente manipulable.

Emerjo que desde el estado se pudiera promover que dentro de la educación formal exista la educación emocional, donde se pueda enseñar desde pequeños a los niños y adolescentes el valor que tienen como seres humanos, el respeto a los demás por lo que son y el conocimiento de sus propias habilidades.

Por último y no menos importante, en esta generación existen jóvenes como yo, que aportamos a la sociedad desde una óptica distinta y estoy convencido que LA GENERACION ALOFOKE, NO ME IDENTIFICA.