¿Quién es Katie Benzan, la primera jugadora dominicana en la WNBA?

Por Nathalie Castillo Núñez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El domingo, Katie Benzan, de ascendencia dominicana hizo acto de presencia en la mejor liga de baloncesto de mujeres (WNBA), pero no todo fue un camino de rosas durante sus años universitarios y una pandemia de por medio.

‘’La temporada 2021-2022 ha sido nada menos que una montaña rusa, llena de adversidades y obstáculos en el camino. Todos llegaron a esta temporada esperando que continuara el éxito de la temporada pasada. Pero, la única consistencia es que esta temporada careció de consistencia. Los jugadores entraban y salían constantemente de la rotación debido a enfermedades y lesiones, por lo que era difícil establecer un ritmo en la cancha’’, así empezó Katie Benzan en una carta que hizo notar en su Twitter (@katiekbenz).

La jugadora ha declarado en algunos artículos que ella misma ha publicado lo difícil que fue su última temporada en la NCAA. Ella, quien jugó dos años para los Terps como escolta puntera, dijo que hubo momentos en los que pudo sentir la falta de aceptación total de algunos de sus compañeros de equipo.

‘’Había un sentimiento, una vibra de que, no necesariamente, la gente tenía un pie fuera de la puerta, sino que simplemente no fue el año pasado (…) ese año todos querían estar allí, estaban allí para trabajar duro, estaban esforzándose, todos estábamos en la misma página hacia nuestro único objetivo, y este año no tenía la misma sensación”, agregó la deportista.

Pero tiempo después de su graduación, fue contratada y se convirtió en la primera jugadora de origen dominicano en hacer acto de presencia en la WNBA, la liga oficial de básquetbol femenina.

Katie Benzan había hecho su debut en la NCAA Basketball en la temporada del 2016-2017. En aquel entonces, fue partícipe de 30 partidos, donde estuvo en cancha por 34.5 minutos y promedió 13.4 puntos (39.9 FG%), 4.2 asistencias y 3.3 rebotes, 1.1% en robos, 0.2 bloqueos, 94.1 en tiros libres y 39.4 en triples.

En el 2017-2018 estuvo en 29 juegos y 33.5 minutos, 13.5 puntos (43.1% en acierto), 3.8 asistencias y 3.2 rebotes por partido, con 1.5 en robos, 0.1 bloqueos, 83.0 en libres y 45.0 en tiros de tres.

Durante el 2018-2019, fueron 30 partidos de más tiempo, con 34.6. También fue su mejor cantidad de puntos, con 14.3 ppt (38.7 FG%), 4.2 asistencia, 3.2 rebotes, 1.6 STL, 0.2. bloqueos, 85.7 FT% y 35.6 en la línea de 3.

En la pandemia, fue una temporada donde los juegos se suspendieron y según ella misma admite en una carta que escribió llamada ‘’Querido Baloncesto’’: ‘’La temporada de COVID-19 del año pasado fue tranquila, sin un apoyo amoroso, constante e inspirador’’.

Retornando en el 2020-2021, dijo presente en 29 juegos, y tuvo las cifras más bajas en: minutos (31.1), puntos (12.7), asistencias (3.3), rebotes (2.6) y bloqueos (0.1), pero la más alta en por ciento en tiros encestados, (49.2) y triples (50.0).

En su última temporada universitaria, promedió solo 10.2 puntos, 3.8 asistencias y 2.8 rebotes, con nada más ni nada menos que 44.5% en triples.

Su porcentaje en la segunda línea de la cancha destacaron en su universidad, lo cual la puso en mira.

‘’Para mí personalmente, ha sido un gran viaje de cinco años. ¡Definitivamente puedes decir que aproveché mis años universitarios! Una licenciatura, una maestría pronto, muchos triunfos y tantos recuerdos. No podría estar más agradecida por las experiencias que tuve jugando en una escuela de la Ivy League y luego con los mejores compañeros y entrenadores del país’’, escribió la diminuta.

Benzan, de 23 años de edad, no fue drafteada en la mejor liga de básquetbol femenino, pero fue llamada por la Washington Mystics para actuar como rookie, luego de impresionar a la WNBA y entrando en el último lugar de la lista (el puesto 11), luego de que el club cortara a Linnae Harper y Steph Mavunga, según un artículo de la escritora deportiva, Jenn Hatfield.

Y el domingo, debutó y creó un precedente en la historia del país. La escolta jugó solo 2 minutos, pero generó una asistencia para el conjunto y su equipo ganó 78- 66 a los Minnesota Lynx.

La jugadora nació en Wellesley, Massachusetts, con padre dominicano. No fue formada por el sistema del país.

Los próximos juegos de los Mystics, en donde Benzan podría jugar:

Este martes contra Las Vegas Aces, a las 7:00 pm.

Este viernes contra Dallas Wings, a las 7:00 pm.

El 17 de mayo en otra tanda con los Wings, a las 8:00 pm.

El 20 de mayo contra Atlanta Dream, a las 7:30 pm.

El 22 de mayo competirán con Chicago Sky, 3:00 de la tarde.

