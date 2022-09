¿Quién es el empresario ‘Mantequilla’ y por qué está en la vista pública?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Muchos se preguntan quién es el empresario Wilkin García Peguero, apodado ‘Mantequilla’ y la razón por la que en los medios de comunicación se habla de él y de su negocio llamado 3.14 Inversiones ubicado en el municipio Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.

Y es que recientemente, García Peguero está en la vista pública por cuestionamientos a su empresa, que según se ha informado, duplica las inversiones que los munícipes realizan cuando hay “ofertas”.

De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, el negocio da la facilidad a sus inversionistas de entregar una cantidad de dinero para que en un período de unos 15 días o más, le sea devuelto con un beneficio de casi un 100 %.

Estos beneficios han hecho que largas filas de personas se generen casi todos los días en dicho negocio y hasta hoy, quienes invierten no se han quejado del dinero recibido.

Según sostiene el Diario Libre, el martes en el citado lugar el hombre explicaba que quienes tuvieran recibo de la fecha (27 de septiembre) para entregar, fueran al día siguiente, pero los que ya estaban inscritos en la lista que fueran a la villa que les iba a pagar.

“Yo tengo los cuartos pa’ llá, es”, decía mientras sostenía en la mano un talonario de recibos y un sello. En la villa, que García Peguero dice alquilar para algunas ocasiones, la aglomeración de personas es similar.

El mismo martes, García Peguero, quien alegó haber estudiado contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y que fue encargado de Impuestos del Servicio Nacional de Salud (SNS), donó una ambulancia al municipio.

La donación se efectuó con una caravana por las principales vías de Sabana Grande de Boyá y con las declaraciones de Mantequilla, el cual aseguró que su negocio es legal y que está aprobado por ley, tras afirmar que existe un plan para ser apresado en los próximos días.

“Nosotros traemos prosperidad y progreso a un pueblo, nosotros no lavamos dinero, no bregamos con drogas y no usamos armas de fuego ilegal”, manifestó.

Este miércoles, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, advirtió que el modelo de negocios que presenta García Peguero, corresponde a una estafa piramidal.

“Aquí no hay ninguna magia, no hay ningún algoritmo, no hay ningún Warren Buffett, básicamente, con el dinero que está llegando de otras personas se está pagando a los que llegaron…primero”, aclaró durante una entrevista en el programa El Día.

“Con el más pendejo que viniera después de ti, si siguen llegando esas personas va a haber recursos con que pagarte a ti”, agregó Fernández, deplorando que en ese lugar se habla de un 10 % semanal que equivale a un 480 % mensual, cuando en la banca lo más que se pagaría un 9 o 10 % anual.

