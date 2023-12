Quentin Grimes hace público su descontento con Thibodeau

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- No está siendo una temporada sencilla para Quentin Grimes. Pese a mantenerse como titular para Tom Thibodeau, el escolta ha visto como su peso en los New York Knicks se ha visto drásticamente reducido; tanto es así que en los cuartos de final de la Copa NBA jugó sólo 18 minutos para irse sin anotar. Concluido tal encuentro, no pudo esconder su frustración.

«Es simplemente difícil cuando pasas todo el primer cuarto sin tocar el balón, todo el segundo cuarto sin tocar el balón… y luego haces un tiro y tienes que meterlo… Se hace difícil salir y quedarse en una esquina durante todo el partido. Luego tienes que convertir el tiro cuando lanzas una o dos veces por partido. Es lo que hay. Siento que si no acierto el tiro me iré al banquillo, por lo que cada tiro que hago probablemente pesará muchísimo si no lo convierto. Luego directamente sé que no volveré a entrar», comenta en declaraciones recogidas por Stefan Bondy de New York Post.

Los números no mienten. Grimes ha pasado de estar 30 minutos en pista durante el curso 2022-23 para lograr 11 puntos por noche, a quedarse en tan solo seis tantos de media con 23 minutos de participación. Ante tal realidad, Thibodeau fue cuestionado por si se planteaba sacarle del quinteto inicial. El head coach de los Knicks asegura que no se puede señalar a nadie.

«Hay que mirar cómo funciona la unidad en su conjunto. Esta noche no jugamos bien y culpar a Quentin no es justo. No creo que tuviéramos a nadie que jugara realmente bien. Entonces, está claro que somos capaces de hacerlo mucho mejor. Ganamos juntos y perdemos juntos. Simplemente tienes que concentrarte en mejorar y prepararte para el próximo partido», sentencia.