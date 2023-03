Queen of the Continents RD y Belleza Trópico Models presentan candidatos de su nueva edición 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En un ambiente familiar, la organización de belleza, Queen of the Continents y Belleza Trópico Models RD, presentaron a los candidatos que representarán a las provincias y municipios del país, en la nueva edición de los certámenes.

Los 50 candidatos que competirán por los títulos de Queen of the Continents y Mister Continents, así como Miss Belleza Trópico Models y Mister Belleza Trópico Models RD; mostraron sus actitudes durante el encuentro realizado en las instalaciones de Giulietta Bar and Lounge.

Wellingthon Tejeda, director de los certámenes, expresó sentirse orgulloso del arduo trabajo que han estado realizado los jóvenes, durante estos meses de preparación.

La conducción del evento estuvo a cargo de Estarling Aguasvivas y Aníbal Brito, el auspicio de The Boujee Babe, Melvin Javier Fotografía, vinos espumantes Dolce Giulietta, y las piezas de la colección “Blue Yellow Collection” de la diseñadora Crismely Tejada y de la marca masculina Exotic RD con su propuesta Verano 2023.

La gala final de los certámenes se realizará el sábado 27 de mayo en las instalaciones del teatro Narciso González.

