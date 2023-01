¿Quéee? El hijo de Michael Jordan hace oficial su relación con la exmujer de Pippen

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DEPORTIVA. – Un hijo de la exestrella de la NBA, Michael Jordan, empieza acaparar los principales titulares de importantes medios de comunicación y no es por nada que tenga que ver con el deporte.

Se trata de Marcus Jordan, de 32 años, quien acaba de oficializar una relación amorosa con Larsa Pippen, de 48 años, quien fuera la pareja y madre de cuatro hijos de Scottie Pippen, por muchos años compañeros de equipo del padre de Marcus.

Fue la propia Larsen la que ha publicado una imagen de ambos en su cuenta de Instagram aprovechando un evento en la tienda de calzado de Jordan en Orlando (EE.UU.).

Allí hizo oficial su relación ante sus más de 4.6 millones de seguidores en la red social, posando ante una enorme camiseta decorativa de su padre, con su mítico dorsal con el número 23.

De acuerdo al diario La Vanguardia, la relación era un secreto a voces, pues ya se le había visto muy cómplice desde hacía meses con Marcus Jordan, de 32 años, en diversos viajes.

La pareja también ha sido muy cuestionada desde el principio. Primero, por la evidente diferencia de edad entre ambos, de 16 años; y segundo, por la estrecha relación que ambas familias siempre han mantenido. Cuando Scottie Pippen conoció a Larsa, Michael Jordan era su compañero y uno de sus mejores amigos, y pasan mucho tiempo juntos. Eso incluía a su mujer, Juanita Vanoy, y al propio Marcus, que por aquel entonces tenía siete años.

Relación Jordan y Pippen

Como es sabido,junto a Scottie Pippen y Dennis Rodman, Jordan hizo parte de uno de los equipos más temidos del baloncesto más laureado a escala internacional (NBA).

Sin embargo, fue precisamente con Pippen, con quien la leyenda de Carolina del Norte consiguió que el cuadro de Chicago materializara seis títulos de campeonato (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

No obstante, la amistad de ambos exjugadores terminó de romperse luego de que se publicara el documental, The Last Dance -material audiovisual del ámbito deportivo, centrado en los éxitos de Chicago Bulls- dado que Pippen sostuvo que la imagen plasmada por Jordan en la serie no es del todo cierta.

