“Quédatelo todo” el nuevo sencillo de Jaime Viñas innovando al pop

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Jaime Viñas busca revolucionar su sonido con una propuesta más atrevida y llena de amargura con su nuevo sencillo ´cortavenas’, “Quédatelo todo”.

Se trata de una balada pop con un sonido fresco influenciado por ritmos urbanos tales como trap y drill, producido por José Bordas (productor Ciudad de Ángeles, Vakeró, y Transfusión), el cual materializó la visión de Jaime: Un pop para el 2022.

Este sencillo marca una nueva etapa para el ganador de los Latin Awards Canada 2016 como promesa artística y compositor.

“Quédatelo Todo es una canción escrita con tinta de sangre; me he querido arriesgar con los sonidos, la letra, la puesta en escena y he apostado a que canciones románticas o de desamor aún pueden tener su espacio en este tiempo en la música”, dijo el cantautor.

Viñas presentará el videoclip esta semana, realizado por Edil Méndez, quien expresó de forma dual lo que propone la canción. “Quédatelo Todo es de estas canciones que mientras la escuchas ya estás viendo la película con los ojos cerrados, y eso fue lo que hicimos”, agregó Viñas.

El sencillo está disponible en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon y YouTube, entre otras, además de su página oficial www.jaimevinasoficial.com

Sobre Jaime Viñas

Nominado a los Premios Soberanos del 2013 como Artista Pop/Rock del año, Ganador del premio Latin Awards 2016 como Promesa Artística y compositor de los éxitos: Bésame, Me Quedan, Mi forma de Amar, Muchas Gracias y Taquicardia. Inició como compositor en el 2010, al lanzar su primer disco, “Taquicardia”, de 10 canciones, nueve de su autoría.

Ha sido invitado a cantarle a las reinas de belleza, tanto de su país como internacionales llevándolo a presentarse hasta México, tuvo la oportunidad de compartir el escenario de Ricardo Arjona en su tour Metamorfosis en el 2012.

Relacionado