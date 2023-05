¿Qué tiene que hacer un vocal en un Distrito Municipal?

En los Distritos Municipales, muchas personas optan por la curul de ser vocal en su demarcación, pero una gran mayoría de los munícipes no conocen cuál es el trabajo específico que desempeñará esa persona por la cual ellos votan en el torneo electoral. Como munícipe del Distrito Municipal de Santiago Oeste, donde nací, crecí, me formé y actualmente vivo, y donde pienso vivir el resto de mis días, he escuchado a muchos de mis conciudadanos expresar que los vocales de dicha demarcación no conocen su trabajo ni saben cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Es por eso que me llevo a escribir este artículo titulado «¿Qué tiene que hacer un vocal en un Distrito Municipal?».

Los vocales tienen tres funciones que les atribuyen las leyes dominicanas: representar, legislar y fiscalizar. Es importante conocer los conceptos de cada una de estas competencias con un ejemplo breve.

Fiscalizar hace referencia al proceso de supervisión y control que realiza el Ayuntamiento de la Junta Distrital para garantizar que se esté llevando a cabo una gestión eficiente y transparente en beneficio de los Munícipes.

Ejemplo: si el Ayuntamiento compra un bloque de cemento, el vocal debe observar que se compre al precio real, sin alteraciones.

Legislar es el proceso de elaborar reglamentos, resoluciones y debatir y aprobar ideas que lleguen a la sala capitular.

Ejemplo: aprobar un reglamento que regule el tránsito en la demarcación de Santiago Oeste o una resolución administrativa que regule actividades para el desarrollo técnico profesional de la demarcación.

Representar implica actuar como un intermediario entre la comunidad y el Ayuntamiento o Concejo Municipal, es decir, hacer valer los intereses y demandas de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno local.

Ejemplo: si la junta de vecinos del Sector Mella I necesita un club de madre, el vocal es el intermediario que lleva la propuesta para gestionar una solución a esa situación.

Es importante que los ciudadanos conozcan la labor que deben desempeñar sus representantes en la Junta Distrital. Los vocales tienen la responsabilidad de trabajar en beneficio de la comunidad y deben ser elegidos con criterio para asegurar que representen y defiendan los intereses de los munícipes.

