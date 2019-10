¿Qué tendrá el dispositivo USB o llave de Balcácer que hizo retractar a Rubén Maldonado?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NACIONAL.- El abogado Carlos Balcácer le solicitó al expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, que se retracte sobre las declaraciones y acusaciones en contra de Jochi Gómez Canaán mientras mostraba en sus manos un dispositivo similar a una memoria USB o llave, al tiempo de decir que hacia el pedido para que este “no se lleve sorpresas”.

Tras Balcácer mostrar el dispositivo durante una entrevista anoche, la mañana de hoy miércoles, el diputado Rubén Maldonado informó ante los medios de comunicación que retiraba su acusación en contra de Gómez Canaán, supuesto autor del fraude en las primarias del PLD.

“Ciertamente no conozco al joven Jochi Gómez, no tengo ninguna relación con él; no tengo por qué tener una actitud contra él. Creo que ayer mis declaraciones o no fueron bien interpretadas o no supe expresar a ciencia cierta mi punto de vista”, alegó Maldonado, durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana.

¿Pero qué contiene el dispositivo USB o llave guardado?

Según las opiniones emitidas entorno al hecho, el dispositivo en forma de memoria USB o llave puede guardar algún tipo de información, documentos, audios, videos o fotografías que vinculen al expresidente de la Cámara de Diputados en algún hecho comprometedor, debido a su rápida acción de “retractarse”.

Balcácer fue muy enfático en solicitar que Maldonado se retractara de sus declaraciones diciendo: “Queremos escuchar de Maldonado a tiempo una retractación con una rectificación de estas declaraciones desafortunadas, propias de un desbocado como siempre lo ha sido él, y que oportunamente queremos escuchar su retractación para que él no se lleve sorpresas”, decía Balcácer, mientras sostenía el dispositivo y se encontraba junto al también jurisca Carlos Olivares.

Las declaraciones de los abogados fueron expresadas durante una entrevista ofrecida la noche de ayer martes a un periodista del programa Telenoticias.

Asimismo, indicó que si el representante del expresidente de la República Leonel Fernández ante la Junta Central Electoral (JCE) no se retracta, procederán a entablar un proceso legal ante la justicia dominicana.

“Necesariamente tenemos que ir en horas ante un juez, no al sector de Leonel, a él. Y ahí reiteramos por la vía extrajudicial sin acto de alguacil, que por favor que rectifique lo que dijo para que evitemos consecuencias mayores”, afirmó Balcácer, quien indicó que su cliente le autorizó a realizar la petición al diputado.

