¿Qué se debe agregar a la protesta pública que hicieron los católicos  y los evangélicos?

Durante el “régimen de los doce años” en que gobernó nuestro país, el Dr. Joaquín Balaguer, los estudiantes y otros grupos de presión social enarbolaron el slogan que decía “UNIDAD Y ACCIÓN CONTRA BALAGUER”. Muchos de ustedes lo recuerdan. Lo escuchábamos en los pasillos de la UASD, en los liceos públicos, en las escuelas nocturnas y en las calles, durante las protestas que se hacían.

Recientemente y en términos prácticos, las iglesias católica y evangélica acaban de recurrir a la “UNIDAD Y ACCIÓN”, no contra lo que significó políticamente el régimen de Balaguer, sino, contra la llamada “ideología de género”, al considerar que promoverá la homosexualidad y el lesbianismo e impedirá que la familia procree, fructifique, crezca y se multiplique, como establece Dios (Génesis 9:7)

Ojala esa “UNIDAD Y ACCIÓN” física no se limite a la lucha contra la llamada “ideología de género” y a otros males sociales. Debería extenderse a los asuntos doctrinales para unificar la enseñanza, fe y práctica de la Palabra de Dios. Así terminaríamos siendo de un mismo sentir y de un mismo parecer respecto a lo que establece Dios.

Esto así, porque Dios desea que vivamos en el Espíritu y no en la carne, razón por la cual, nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados para borrarlos y convertirnos en verdaderos creyentes, en vista de que separados y ajenos a lo que dice y manda Dios, mediante su Santa Palabra (la Biblia) no cumpliremos su Santa Voluntad y seremos reprobados.

Necesitamos entender la existencia de un solo Dios y un solo mediador entre EL y nosotros. Ese mediador o intercesor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro. Escuchemos su voz y no endurezcamos nuestro corazón.

En tal virtud, debemos sacar tiempo para leer, meditar, conocer, creer y poner en práctica los mandamientos, estatutos, preceptos y leyes de Dios. Están escritos en la Biblia que usan los católicos y en la que usan los evangélicos. Unámonos en la realización de estas importantes tareas y utilicemos el púlpito para exhortar sobre ello.

Lo que complace a Dios no son nuestros sacrificios humanos, sino, que obedezcamos lo que dice y manda su Palabra. Por eso, el Salmo 51:18-19 dice: un sacrificio no te gustaría, ni querrás que te ofrezca un holocausto. Mi espíritu quebrantado ofreceré a Dios, pues, El no desprecia un corazón arrepentido” (Biblia Católica Online)

Por tanto, abandonemos la desobediencia, rebeldía y apatía que nos caracteriza y obedezcamos la voluntad del Dios Padre como Jesús. Recordemos que el mundo y sus deseos pasan. No así, la persona que hace la voluntad de Dios. Esta permanece para siempre (1 Juan 2:17) Reina-Valera 1960

Renunciemos a la mundanalidad, idolatría y carnalidad y admitamos que los ídolos de nuestro país tienen las mismas características que las de los otros países: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan nada y tienen pies y no caminan. Tampoco hablan con su garganta (Salmo 115:5–8)

También se debe abandonar la costumbre de celebrar fiestas a los ídolos, como la que se le hace a la virgen de la Altagracia y a muchos otros. En lugar de ello, debemos adorar y honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos amar con todo el corazón, alma, mente y fuerzas.

Los ídolos no salvan ni tienen vida ni espíritu. Son dioses muertos y ajenos a Dios, pura vanidad, debido a que donde están ellos no está Dios y donde está Dios no están ellos (Jeremías 51:17)

En tal sentido, los ídolos que han colocado en los altares y paredes de muchas iglesias son mudos, ciegos, sordos, mancos, paralíticos y sin olfato. Iguales a ellos son quienes confían y creen en ellos (Salmo 115)

Hace siglos que los artesanos fabrican ídolos de oro, plata, hierro, bronce, aluminio, yeso, barro y madera. Estos se venden y se compran como cualquier mercancía y los líderes religiosos los utilizan para hacer negocio y ganar dinero. Por tal razón, usted no debe permitir que lo engañen más.

Además, las personas que creen y ponen su confianza en los ídolos no heredan el reino de los cielos, a menos que se arrepientan. Esto lo dice la Biblia que usan los católicos y la que usan los evangélicos. Es cuestión de obedecerá Dios.

Por tales razones, Dios llama a las iglesias católica y evangélica a denunciar la práctica de la idolatría y cualquier otro pecado. Las llama a confesarlos para recibir su perdón, pues, quien encubre el pecado no prospera espiritualmente.

Los católicos y los evangélicos necesitan unificar sus doctrinas y creencias. Deben enseñar que la salvación del alma se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras sociales o de caridad que se hacen, no importa lo bueno que sean.

También se debe unificar y dedicar la alabanza y la adoración a Dios. Solo EL las merece. Pidamos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón para que nos convenza, arrepienta, borre nuestros pecados y nos ayude a vivir como hijos de Dios.

Dejemos de aferrarnos a nuestros apellidos religiosos, doctrinales, conciliares y denominacionales, porque nos dividen. Por ello, debemos renunciar a todo eso y abrazar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que nos redima, unifique y salve nuestras almas.

Esforcémonos y animémonos en buscar nuestra unidad espiritual, o sea, en buscar y hallar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y la fe que da el Espíritu Santo.

Católicos y evangélicos, seamos unánimes en el propósito, sentir, parecer y acción respecto a la fe, esperanza y santidad que nuestro Señor y Salvador Jesucristo demanda de nosotros como creyentes.

Por: Enrique Aquino Acosta

Anuncios

Relacionado