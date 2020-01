Alrededor del mundo existe gente que se pasa la vida entera sin saber lo que quieren realmente ; incluso se dedican a hacer cosas que no les gusta , por el simple hecho de ser remunerados , pero al mismo tiempo construyen su propia infelicidad ; cómo puede ser feliz alguien que dedica el tiempo que no duerme a algo que no le gusta, solo por una paga ; de hecho es tan triste el caso , que llega la hora de morir y nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar plenamente sus habilidades … Mucha gente en todo el mundo seguramente a cada minuto se pregunta : ¿para que soy bueno? ¿Qué puedo hacer bien? La respuesta es simple; es muy probable que hagas bien lo que te gusta hacer, lo que te apasiona, lo que hace que vibres de la emoción cuando lo haces. Por poner un ejemplo, Amancio Ortega, el hombre más rico de España, comenzó a temprana edad en la ciudad gallega A Coruña como ayudante de sastre, hoy es dueño del mayor imperio textil de España.

Entonces, traigo nuevamente la pregunta que da título a nuestra opinión de hoy: ¿Qué quieren los dominicanos realmente? Yo podría contestar esa pregunta a modo personal, aunque tal vez eso no signifique que la gran mayoría esté de acuerdo conmigo, aunque de seguro algunos coincidan conmigo.

Yo quiero un país educado, quiero un país donde la gente cumpla las leyes, quiero un país donde haya menos violencia, quiero un país donde haya régimen de consecuencias, quiero un país donde los servicios estén garantizados, eso quiero yo. ¿Cómo se logra eso? Chascando los dedos o con una varita mágica de seguro que no.

De modo que, para saber qué realmente quieren los dominicanos, haré una breve comparación entre nuestro pasado reciente y presente político y su efecto en las propuestas que tenemos para definir nuestro futuro. Las propuestas son Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo hasta el día de hoy.

El modelo Leonel Fernández, qué pudiera traer de novedad la propuesta de Fernández, yo todavía no soy capaz de predecir el futuro; sin embargo soy capaz de analizar los hechos del pasado y crearme una opinión al respecto.

Vi a Leonel construir elevados, mejorar la infraestructura vial, construir el metro de Santo Domingo (primera línea), mantener la estabilidad macroeconómica, modernizar el Estado dominicano y de esa manera aumentar las recaudaciones por conceptos de impuestos.

También lo vi , firmando el contrato más desigual para los dominicanos con la multinacional del oro (97% / 3%) ; vi a Leonel concesionar todos los puertos , aeropuertos y peajes de nuestro país , como si los dominicanos no fuéramos capaces de administrar nuestros propios bienes y recursos ; lo vi ser el verdugo de la educación dominicana que siempre negó el 4% que la ley le otorgaba; lo vi comprar unos aviones a Brasil , que bien pudieron haber sido donados por Estados Unidos , vi a Leonel teorizando mucho , viajando mucho y los problemas estructurales de nuestro país quedaron intactos .

El modelo Luis Abinader, de este modelo se puede decir muy poco, su experiencia de Estado se basta en ser miembro de uno de esos consejos de administración donde se trabaja poco y se cobra mucho, esto ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004). Del gobierno de Hipólito que es lo más cercano a Luis a lo que podemos hacer referencia; se puede decir, que sumió a todo el país en la mayor crisis económica de los últimos treinta años; a los supermercados le llamaban “las casas del terror”; no había gas propano para las amas de casa, los productos básicos y de primera necesidad encarecían de un día para otro. Sólo una luz brillaba entre tanta oscuridad, el ministerio de obras públicas.

Yo no pudiera inferir que un hipotético gobierno de Luis Abinader sería igual que el de Hipólito, sin embargo, un solo hombre no es todo un gobierno y con Abinader está el 90% de individuos que acompañaron a Hipólito Mejía en su desastroso gobierno. El discurso del cambio en lo personal me causa mucha incertidumbre, porque no dice qué va a cambiar y cómo lo va a cambiar…

El modelo Gonzalo Castillo , hasta hace poco el ministro mejor valorado del gobierno de Danilo Medina , el cual en obras publicas hizo una gestión que motiva a ponderar positivamente sin ser siquiera Ingeniero civil o afín . Los resultados de su gestión son palpables y se pueden tocar y ver, tan solo salga a cualquier carretera de nuestro país.

Su referente es el gobierno de Danilo Medina, cuya obra pretende continuar, extender y mejorar de llegar a ser presidente. Voy a hacer unas breves puntualizaciones con algunos datos y estadísticas, para saber ciertamente qué es lo que los dominicanos “quieren cambiar” supuestamente.

Por consiguiente , aquí tengo algunas estadísticas de la obra de gobierno de Danilo Medina que continuará Gonzalo Castillo : República Dominicana fue el país que más creció entre 2014 y 2018 con una tasa media de 6.5% anual siendo el país latinoamericano de mayor crecimiento , según datos de la CEPAL ; según proyecciones del FMI en 2019 volvió a liderar el crecimiento regional con un 5% ; asimismo , la economía dominicana creció casi 20 veces más que la media de la región entre 2016/2019 ; el PIB por habitante de República Dominicana creció 29.1% en los últimos cinco años , también en los últimos cinco años el Índice de Desarrollo Humano subió un 4.6% ; la pobreza se contrajo un 42.3% ; el desempleo disminuyó un 22.8% ; la desigualdad bajó un 21.2% quedando sólo por debajo de Uruguay y El Salvador . Según la CEPAL la República Dominicana es uno de los países más seguros de Centroamérica y el Caribe, que es una de las regiones más peligrosas del planeta. Tiene una tasa de homicidios de 10.4 por cada 100,000 habitantes, por debajo del Salvador con 51, Honduras con 40 y Guatemala con 22.4.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Naciones Unidas)

FMI: Fondo Monetario Internacional

Ya que el referente de Gonzalo Castillo es la obra de gobierno de Danilo Medina, paso a comparar la obra de gobierno de este último con los demás presidentes desde 1966 a la fecha; las valoraciones van del 0 al 10 y fueron evaluados Joaquín Balaguer, Jorge Blanco Antonio Guzmán, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Según la Fundación Economía y Desarrollo las variables evaluadas y los resultados son los siguientes:

Crecimiento anualizado promedio del PIB real Danilo tiene 9.7 puntos, solo por debajo de Joaquín Balaguer. Inflación anualizada promedio Danilo recibió 10 puntos. Incremento anual promedio de los ocupados (generación de empleos) Danilo recibió 10. Variación anualizada del salario mínimo real Danilo recibió 10.

Reducción anualizada del índice de pobreza también recibió 10. Danilo Medina recibió 10 puntos en el crecimiento anual de los ingresos por turismo.

Danilo también obtuvo 10 puntos en inversión anual promedio del gobierno en salud .Danilo Medina recibió 10 puntos en crecimiento anual promedio de la capacidad instalada de energía medida.

En conclusión, se tomaron en cuenta 18 variables y se evaluaron a nuestros últimos seis presidentes. El resultado final fue el siguiente: Danilo Medina, con 8.7 puntos. Empatados en segundo lugar Balaguer y Leonel con 6.2 puntos, seguidos por Antonio Guzmán con 3.2, Hipólito Mejía 2.7 y Jorge Blanco 2.7

Dicho todo esto, con números y estadísticas en las manos, sin demagogia, se concluye que: Danilo Medina es el mejor presidente de los últimos 53 años y si Gonzalo Castillo (El Penco) quiere continuar, expandir y fortalecer esta obra de gobierno, entonces… ¿Qué es lo que hay que cambiar?

Toda generosidad hacia el futuro reside en darlo todo al presente. Albert Camus

Por: Pedro René Almonte Mejía

Anuncios

Relacionado