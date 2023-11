Qué pena me da lo que está ocurriendo con Santiago Matías a.k.a Alofoke, qué pena me da lo que está pasando en la sociedad, qué pena me da trabajar en los medios en tiempos tan complicados, qué pena me dan los que comentan y no se revisan primero, qué pena me da el Gobierno, qué pena me da la historia que no ha servido para que el país aprenda de sus errores, qué pena me da la comunicación dominicana.

Se siente tan mal ver de primera mano todo lo que está ocurriendo en la comunicación de la República Dominicana, cuando en mi infancia eso no era lo que yo veía y que, aunque las cosas cambien con el paso del tiempo, no se supone que sea para ‘’tan mal’’.

Creo que ya hemos caído muy bajo como sociedad, y qué pena.

Qué pena me da con Santiago Matías porque es un joven visionario, negociante y muy emprendedor, en este caso de los medios de comunicación que tiene mucho poder en sus manos, que se ha abierto camino en un mundo que solo era manejado por un grupito, que ha tenido la oportunidad de hacer mejor las cosas y que así no ha sido en la mayoría de los casos, qué pena que lo bueno que haya hecho en el ámbito comunicacional sea empañado por él mismo, quizás sin querer, qué pena porque sé que hay muchas cosas en él que pudieran ser loables, pero que otras tantas le tumban ese adjetivo, qué pena.

Me da pena con los medios de comunicación que se han rendido ante todo lo que ocurre a nivel de redes sociales y le han dado tanta importancia a cosas y personas que no la tienen en lo absoluto, que pena por quienes pierden su tiempo sumergido comentando y defendiendo a gente que ni conocen, qué pena por la sociedad porque está en su peor momento a nivel de educación, y ni se diga la juventud que está en todo menos en cosas positivas.

Me da pena y no culpo a Santiago del todo, es algo que comienza con nosotros, conmigo como ciudadana, con el país como tal, con la sociedad. Hay que revisarse.