En estos días una persona a quien admiro tituló su comentario diario: “Qué le pasó a Danilo”

Yo, en cambio, escribo: Qué pasó con Danilo?, a raíz de su petición de que el acto de transición de mando gubernamental se haga discretamente.

Se detendría él a pensar por un momento lo que eso significa para los cientos de miles de dominicanos que votaron para ver salir al actual gobierno del palacio nacional ?.

Se tomaría tiempo en pensar sobre su aparición pública en las inauguraciones de la planta Punta Catalina, de la nueva cárcel La Victoria, del santuario de Bayaguana y otras ?.

Para esos actos no pensó en el protocolo impuesto por la pandemia del Covid-19, como debio pensarlo para evitar las posibilidades de contagio de los asistentes.

Entonces, porqué el presidente saliente sí quiere evitar que los asistentes a la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República corran el riesgo de contraer el bendito virus.?

Ademas, porque pidió a los representantes de la Cámara de Diputados y a los del Senado de la República sesionar reunidos en ambas cámaras para conocer el último pedido de declaratoria de emergencia nacional ?

No había peligro de contagio para los legisladores entonces ?

No teme el presidente saliente que piensen los demás que el teme acudir al Congreso Nacional y comparecer ante la Asamblea Nacional por lo que se va a decir allí, en el momento que entrega el poder tras 8 años como inquilino de la casa de gobierno.

Haciendo un ejercicio mental que podrían algunos considerar que no viene al caso, pensemos por un minuto en cuánto no hubiera dado el extinto. presidente Balaguer por no asistir a la ceremonia de transición aquel 16 de agosto del año 1978.

Desde luego, no existía el Covid-19, pero ahora, con todo y virus la gente participó en la campaña, en actos masivos y fue a votar y participó en las aglomeraciones post electorales, para escuchar a sus líderes hablar de los resultados.

Esas gentes, miles, millones de dominicanos, además de oír a sus líderes en la Asamblea Nacional, quieren ver el momento en que la banda presidencial es entregada a su nuevo dueño. Que fue por lo que votaron.

Y esos dominicanos quieren ver los gestos faciales de sus líderes. Quieren disfrutar, en medio de la terrible cuarentena de una actividad refrescante y alto significativa, como es un cambio de gobierno tras ocho años. ! Y de verdad que se lo merecen.!

Debió preverse una ceremonia al aire libre, donde los riesgos de contagio del Covid-19 son muy bajos, que es lo que parece temer el presidente saliente. De no ser así debe hacerse una ceremonia con reducidos asistentes, pero con toda la pompa y ceremonial que tradicionalmente se hace, con la ineludible presencia del segundo personaje en importancia de la misma.

El mismo presidente Medina jamás se perdonaría deslucir el acto protocolar. El pueblo ni decirlo. Así que ! Adelante y valor ! como decía Lipe Collado. ! A lo hecho pecho ! que Medina apele al estoicismo con que el presidente Peña Nieto, a su salida del gobierno en México, escuchaba al presidente López Obrador

Por Guarionex Concepción