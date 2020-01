¿Qué pasa con los artículos confiscados en el aeropuerto?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS:- Imagínate que vas pasando por el detector de metales del control de seguridad de un aeropuerto cuando un agente hace la pregunta que nadie quiere escuchar: ¿de quién es esta maleta? Antes de que te des cuenta, el agente saca un líquido del equipaje de mano y te permite seguir.

Si hablamos de una botella de agua, probablemente no te importe dejarla en el control de seguridad, pero ¿qué pasa con artículos de valor, como, por ejemplo, una costosa botella de vino o productos cosméticos? ¿Qué ocurre exactamente con los artículos que son confiscados por los agentes de seguridad? ¿Hay alguna forma de recuperarlos?

De acuerdo con Sari Koshetz, portavoz de la Administración Estadounidense de Seguridad en el Transporte (TSA), una vez que has “abandonado” algun articulo, no hay forma de recuperarlo directamente de la TSA. Esto debido a la enorme cantidad de artículos que quedan en el control de seguridad de los aeropuertos, por lo cual no habría suficiente personal para manejar las devoluciones, explicó.

Hay tres cosas que pueden pasar con tus pertenencias. Lo primero es: terminará en la basura . Los líquidos se tiran, ya que la TSA no tiene forma de detectar si han sido manipulados. En segundo lugar, la TSA podría donar tus pertenencias a organizaciones benéficas locales y otras organizaciones sin ánimo de lucro, según USA Today .

Por último, dependiendo del artículo, tus posesiones podrían encontrar un nuevo hogar. Según Koshetz, cada aeropuerto estadounidense tiene un contrato con una agencia estatal de excedentes que pone ciertos artículos de los viajeros en el mercado para que cualquiera pueda comprarlos. Si bien no lograrías recuperar el artículo directamente de la TSA, podrías hacer una búsqueda en la web de la agencia de excedentes del estado correspondiente y volver a comprar tu artículo perdido (aunque solo encontrarlo podría tomar mucho tiempo y trabajo).

Koshetz, la TSA no se refiere al acto de retirar elementos de tu equipaje como “confiscación”, ya que tienes otras opciones antes de abandonarlo por completo (suponiendo que no se trate de una pistola o material peligroso). “Si una persona llega a nuestro punto de control con un artículo prohibido, que podría ser un cuchillo, un líquido de gran tamaño o un puño americano, tiene la oportunidad de regresar a su coche, si es un residente local, regresar al mostrador de la aerolínea para facturar el artículo o abandonarlo”, dijo. “Si elige dejarlo atrás, entonces lo ha abandonado”.

En cuanto a los elementos que puedes olvidar accidentalmente tras pasar por el control de seguridad, como tu computadora portátil o tu teléfono, la TSA es menos estricta: en general, tienes 30 días para recuperar ese artículo. Debes comunicarte con el aeropuerto y ponerte en contacto con el departamento de objetos perdidos. Alternativamente, pide hablar con un representante de la TSA que pueda conocer el paradero de tus artículos perdidos.

