Acercándose la fecha para la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, salen a flote muchas interrogantes y dudas sobre la diafanidad de la misma a raíz de las diferentes intervenciones de los protagonistas que participarán en dicha convención, muchas de ellas llenas de intrigas y contradicciones sin respetar la “institucionalidad ” del partido, de la cual muchos quieren ufanarse en pregonar a los cuatro vientos pero que en el fondo se vislumbra como que no existe.

Una de esas interrogantes que nos atrevemos a mencionar es la de si aún persiste el fantasma del PRD en los dirigentes perremeistas ya que las zancadillas y puñaladas traperas que se están dando por ser tomados en cuenta por las dos indiscutibles figuras de alto nivel y con poder de arrastre, como Hipólito Mejía y Luís Abinader de quienes se dice se han reunido con personeros de Palacio, no se sabe porqué ni para qué.

Esta convención que sin lugar a duda está acaparando la atención pública en especial la de los políticos del patio, puede traer una posible división de cara a las elecciones de 2020 cosa que ya lo es internamente y lo demuestra la poca solidaridad que ha experimentado la férrea oposición que desde hace tiempo viene llevando Leonardo Faña uno de los aspirante a ocupar la secretaría general y que ha sido “fogoneado” por otros compañeros de su partido.

Qué pasa con el PRM? cuando uno de sus dirigentes dice públicamente que no hay que estar en contra de Danilo ni de Leonel, cuando ellos son los artífices del deterioro del país. Qué pasa con el PRM? cuando altos dirigentes se reúnen a escondidas con funcionarios del gobierno. Qué pasa con el PRM? cuando un líder coquetea con el gobierno y permite que le bajen línea. No lo entiendo y muchos tampoco.

La legítima aspiración a la que todos tienen derecho no ha sido tomada en serio por algunos como una “Dialéctica” de cambio, donde este proceso no se puede evitar, donde el cambio de jóvenes por viejos robles (Ya no quieren que se diga así sino experimentados), tiene que llegar y así lo han dejado ver algunos en apariciones en la prensa.

La nueva camada de dirigentes y aspirantes que tiene el PRM, sin lugar a dudas a creado tensión en su convención interna donde un supuesto acuerdo entre Hipólito y Abinader, puso a muchos de los que aspiran a ocupar una de las mil cuatrocientas posiciones que se elegirán en la referida convención, Y ni hablar de los candidatos de la seccional de Nueva York, donde algunos no tienen condiciones para dirigir la maltrecha seccional donde lo que se le oferta a sus militantes y simpatizantes es muy pobre.