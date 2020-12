¿Qué pasa con el boxeo amateur dominicano?

Comparte esta noticia

Alberto -La Avispa- Puello responde a esa inquietud

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alberto -La Avispa- Puello, campeón welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), reveló algunos puntos sobre el por qué el boxeo amateur dominicano ha estado en baja en los últimos años.

“Yo pienso que los boxeadores jóvenes se integran, pero una vez están dentro se alejan por la falta de eventos”, explicó el nativo de San Juan de la Maguana. “Si no hay torneos, se desmotivan los jóvenes”, insistió el boxeador de 26 años, quien pertenece a la empresa Shuan Boxing Promotion.

“Hace falta apoyo al boxeo dominicano”, comentó a El Nuevo Diario.

Otro de los aspectos que considera Puello sobre la baja en el boxeo criollo a parte de los pocos torneos es el cambio de esa disciplina.

“Cuando yo inicié se hacían torneos de toda índole. Al año competía en varios torneos a nivel nacional y eso nos mantenía en ritmo, pelear con otros rivales entre provincias, pero ya ni siquiera se hace, eso ha afectado al boxeo”, declaró. “Sin apoyo y sin torneos el boxeo seguirá abajo”.

“Yo inicié con 65 libras, era un tiempo donde iniciábamos con 65, 75, pero ahora en los pocos torneos ya los chicos suben al ring con 105 libras, cosa que no pasaba antes”, puntualizó.

Preguntado sobre si se vive del boxeo, dijo que “claro, por supuesto…se vive”, indica.

Valora a Erick -Mini Pacman- Rosa

Hablando sobre los boxeadores jóvenes, Puello giró su cabeza y miró a Erick -Mini Pacman- Rosa, quien estaba a unos metros.

“Mini Pacman- Rosa es un buen proyecto de Shuan Boxing y Ángel Castillo, mi entrenador desde que iniciamos el boxeo. Lo veo como una posible cara para los jóvenes de este deporte”, elogió Puello al joven de 20 años.

Rosa, nativo de Maquiteria, Santo Domingo Este, librará la pelea semiestelar de la cartelera internacional del día 16 y tendrá como rival al nicaragüense Byron Castellón, cuya foja es de 15-13, con dos nocauts y tres empates.

Mini Pacman- Rosa ya pasó a la historia del pugilismo profesional dominicano, puesto que, a pesar de conquistar dos fajas latinas, hay que señalar, que esta loable hazaña, fue hecha, debutando a 10 asaltos, enfrentando a un experimentado púgil mexicano, Oscar Bermúdez, con ocho peleas profesionales celebradas, derrotándolo por votación unánime de los jueces, alzándose con las dos fajas latinoamericanas, avaladas por dos organizaciones mundiales, como son la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Lograr esa hazaña en su debut ya es considerado como un muchacho con garras que tiene buen futuro para el boxeo”, insistió Puello, con foja de 17-0. “Dará muchos frutos, la verdad es que su talento es sensacional”, elogia una y otra vez al púgil de 20 años, quien era un excelente baloncestista, pero que siempre pensó en que su futuro estaba aquí, en el boxeo.

Sobre pelear sin público, es un duro golpe para Puello, quien se medirá el 17 de este mes contra el argentino Cristian Coria, un peligroso gladiador que viene precedido de buena fama, con foja de 29 victorias y 13 nocauts, con siete derrotas y dos empates.

“Es frustrante, pues el público es quien anima al boxeador, sin embargo, debemos entender lo que pasa en el mundo y eso es lo que hay, pelear sin gente”, observó.

¿Por qué Mini Pacman?

“Es por las caricaturas, no es por Manny Pacquiao”, explica el diminuto Rosa, de 5-2 de estatura. “Ese apodo es porque siempre voy encima del peleador, no importa con quien me enfrento, es la misma rutina, voy para encima”, insiste el nuevo ídolo del boxeo dominicano.

Mini Pacman es un chico que llega al boxeo a los 5 años, ya tiene 15 en esa disciplina.

“Como, vivo y pienso con el boxeo…es mi delirio, para mí lo es todo”, revela el doble campeón. “No peleo por dinero, lo hago por amor”, lo deja claro.

“El boxeo lo llevo en la sangre, mi familia viene de ese deporte y seguiré el legado, siguiendo mis sueños, trabajando duro en este deporte”, dice el exselección nacional amateur.

Mini Pacman hizo el cambio de amateur a profesional, desde agosto del año en curso.

“Le diferencia es muy grande”, dijo el chico con un entusiasmo enorme. “Antes peleaba 4 o cinco asaltos, ahora pelear 10 es muy diferente…todo es al doble”, explicó.

A pesar de su baja estatura, Rosa pretende convertirse en el más grande boxeador dominicano, aunque no en tamaño, sino más bien en logros, ya que aspirar a ser campeón mundial en diferentes divisiones y de muchas defensas.

En sus pasos por el boxeo aficionado dice haber celebrado 360 combates de los cuales solo perdió cuatro peleas, a los 10 años se convirtió en campeón infantil de la República Dominicana y a los 13 años ganó el campeonato nacional juvenil.

Admira a Floyd Mayweather, Jr. a nivel internacional, mientras que en el país a Norberto Jiménez (Meneíto).

