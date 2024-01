Que nos queda después de perder las esperanzas….

Debe ser muy grande el placer que proporciona gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo.”

Voltaire

Quienes enarbolaban hipótesis de desarrollo, propagaban teorías de progreso, prometían justicia independiente, propugnaban por el ajuste estructural, el buen gobierno, el enfrentamiento de la corrupción, los valores, la ética y la transparencia han dejado una estela de frustración a la población por el fracaso de las promesas incumplidas y por la doble moral que erosiona la certidumbre en las instituciones y desgasta la relación de confianza entre el ciudadano y sus representantes. Ante esta realidad y conscientes de que el ejercicio de la ética es la brújula que marca la misión y el propósito de quienes tienen a su cargo la gestión de recursos públicos, nos preguntamos ¿se está cumpliendo las promesas? ¿Continua o no el aliento de la impunidad que tradicionalmente ha operado en el servicio público?

El discurso contra la corrupción ha sido una práctica común por los políticos en nuestro país, no obstante, la descomposición social crece y en estos momentos la corrupción está sin límites y sus tentáculos están tan enraizados y tejidos en la sociedad que resulta casi imposible enfrentarla, tenemos corrupción a todos los niveles y tenemos muchos altares derribados que se han dejado seducir por el llamado ̈éxito y poder político ̈. La legalidad dejó de ser efectiva como medio político debido a que puede ser un obstáculo para conseguir prestigio social y económico, el apetito voraz es tal que vence la moralidad y convierte la corrupción no solo en una posibilidad sino, muchas veces, en el único camino posible para lograr los objetivos de obtener el poder.

Hay riquezas ilegales que merecen ser investigadas, los blanqueos de capitales, las inversiones offshore, pero en lugar de activar el sistema judicial que se ha creado para perseguir y condenar a los infractores, se parte de la idea de que, por acción u omisión, hay campos donde la justicia nunca llegará, lo preocupante es que muchos de los integrantes del gobierno estaban enterados del origen de los fondos utilizados en campaña y conocían a los infractores, pero en vez de activar la legalidad, la modifican en una muestra de tolerancia para poder continuar con sus ansias desaforadas por obtener el dominio y el poder económico en el marco de un gobierno que enarboló la lucha anticorrupción como una de sus banderas principales. Esto no es solo con el partido de gobierno es una historia que se repite una y otra vez y ahora sin expectativas de cambio. Estos acontecimientos que día tras día suceden que desvelan verdades aterradoras, provocan que el sentimiento de esperanzas del pueblo se vea afectado, y por ende se genera desaliento y desmotivación y dejan al pueblo con las alas rotas y la ilusión desvanecida, porque entendieron que el discurso moralista anticorrupción era un mito y que no existe tal transparencia para recuperar la confianza pública en los dirigentes y en las instituciones y relegitimar la democracia. El problema es la doble moral de los que intentan hablar de justicia y equidad cuando están desbordados de irresponsabilidad y engaño.

El desencanto es el ineludible resultado de las promesas no cumplidas, del deterioro de la buena imagen que se intentó consolidar y de la ostensible ineficiencia y lo peor es ese mensaje de los promotores del gobierno de que estamos haciendo lo que nunca se había hecho, ¡¡esa inconsciencia de pretender y presumir de logros que no se perciben como tales hace la situación aún más lastimosa pues subestima la inteligencia del dominicano!! ¡Qué difícil resulta, en política, el justo medio, la mesura, la racionalidad y la seriedad en el juicio! Es una lástima que los dominicanos que recibimos con esperanza el triunfo electoral del presidente Luis Abinader como el inicio de una nueva era; lo que tenemos hoy es un pueblo que perdió la esperanza, hemos visto con frustración que es mas de lo mismo, que tenemos el mismo caballo montado por diferentes jinetes, que absolutamente nada ha cambiado o quizás para peor.

Para apreciar el comportamiento de la opinión pública frente al trabajo del gobierno, no son las encuestas amañadas las que deben servir de referencia y reveladoras de la verdad, esas que a pesar del desgaste natural del gobierno lo presentan como el favorito para las próximas elecciones muchas de ellas con hasta un 60% de preferencia del electorado, lo que se debe escuchar es la voz del de la calle, esas que no puede expresarse en números y que no manipula resultados. De cualquier manera, ciertas corrientes de juicio son inocultables bastaría decir que transcurridos tres años y unos cuantos meses no se ha logrado reconstruir las estructuras política, económica y social. El entusiasmo con que se levantó la nación se desvaneció y vemos que la continuidad y la prolongación de los errores persisten y siguen los demagogos que se pierden en la exposición de proyectos remotos como si dispusiera de tiempo inacabable.

Los grandes errores de nuestros políticos tal vez se originan en la falta de visualizar las consecuencias de los actos, por ejemplo, las castas políticas del partido de gobierno son intocables, lo que el pueblo percibe es que de nada sirve señalar a los culpables, que es mejor olvidar e iniciar nuevas cuentas, entre tanto estamos envueltos en una enorme nube de manipulación publicitaria que nos lleva a otros campos. Son las grandes maniobras de los políticos: “A la cárcel, ¡ya!, ¡ya!”. “Daré mucho dinero a las madres solteras para que emprendan negocios”; “En los primeros meses de mi gobierno crearé más de 90 mil empleos, bien pagados”. No obstante, los políticos aún no han percibido la gigantesca base de datos que dejan en internet y en las redes sociales al mentir descaradamente o al modificar radicalmente sus opiniones dependiendo de sus conveniencias. Esas son las mejores herramientas con que cuenta el pueblo para tomar decisiones futuras.

Hoy sin justicia independiente, con las inversiones de capital rezagadas, con el nivel de educación más bajo de la región, con una inflación indetenible, con el narcotráfico en aumento, con la delincuencia desbordada, con la corrupción al tope, con la grave descomposición policial, con un alto nivel de deuda pública que limita la capacidad gubernamental de implementar reformas, que frena la inversión privada y aumenta la presión fiscal, con el incremento desenfrenado del gasto social, y como si fuera poco renegociando contratos de concesiones tomando de manera anticipadas altas sumas de dinero por derecho a operación sin rendimiento de cuentas y comprometiendo el futuro del país, aun así los miembros del PRM siguen defendiendo a este gobierno como el mejor de todos los tiempos, tal vez porque entendieron que la forma de conservar el poder es como dijo Lorenzo de Medici “Pan y fiestas mantienen al pueblo quieto” pero a lo mejor no es así y es como el refrán a los reformistas, ¨nos comemos la fundita y no somos reformistas¨. El país está en un momento crucial, la pérdida de la esperanza, ha conspirado para erosionar los vínculos fundamentales que unían al pueblo con el gobierno.

“Si quien gobierna no es justo, aunque ordene que se practique la justicia no será obedecido.”

confucio

Por Jacoba Hasbún