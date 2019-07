Que los ¨números no dan¨…pero ¿Los de quién?

En esta discusión matemática que se ha desatado en la República Dominicana con relación al tema de la reforma constitucional, si es que alguna vez se presenta, la expresión mas socorrida en los últimos días es la repetición de que ¨los números no dan¨, lo que es una afirmación general que puede ser aplicable a cada una de las partes en conflicto constante y discusiones tan continuas que tienen cansados a la mayoría de los dominicanos.

Y es que cuando decimos ¨los números no dan¨, nos podríamos estar refiriendo tanto a un lado como a otro, y como ¨por su frutos los conoceréis´, nos parece de lo mas extraño que lo voceros principales e inventores constantes de la advertencia de que esos ¨números no dan¨ son precisamente los que ha protagonizado todo tipo de desordenes frente al congreso nacional cuando la lógica indica que deberían hacer todo lo contrario.

Veamos entonces, porque la política es lo mas parecido a la guerra, hasta se usa la misma terminología: estrategia, táctica, ofensiva, aliados, adversarios y tantos otras expresiones que son comunes a ambas actividades, así que también como en la lucha armada, en la actividad política se trata de conseguir pequeñas victorias día a día para al final librar la batalla con la ventaja del desgaste y el menor numero de bajas.

Si es verdad que ¨los números no dan¨, entonces la alianza de ¨maco con cacata¨ entre Leonel Fernandez y Luis Abinader no tiene razón de ser, y todo el ruido que han armado frente al congreso nacional en los últimos días, sobretodo cuando el ultimo tuvo que inventarse un micromitin alrededor del centro de los héroes para ocultar el fracaso de una firmadera de libros que rápidamente cayó en el descrédito.

No puede ser que ¨los números no den¨ (para pasar el proyecto de ley de convocatoria a la asamblea revisora) y al mismo tiempo de impida, se bloquee, se haga un boicot, se trate de evitar de todas maneras que este se conozca en el lugar donde debe decidirse su suerte, si es que se presenta, que es el una de las cámaras del congreso, único lugar en toda la República Dominicana donde se pueden contar los votos a favor y en contra y entonces si demostrar que esos ¨números no dan¨.+

Algo pasa con la alianza ¨maco-cacatistica¨ y los números dentro del congreso, pues prefieren exponerse a hacer el ridículo en las aceras del centro de los héroes, fue una delicia ver a Johnny Ventura ¨jartarse¨ un pica pollo sentado en una silla de guano para tomar fuerzas y volarle encima a un oficial de la policía, mientras intentaba cuestionarle su autoridad convirtiéndose en ¨ley batuta y constitución¨, olvidándose que en un estado de derecho todos somos iguales aunque no sepamos tocar ¨merenguero hasta la tambora¨.

Prefieren agredir a oficiales policiales a contar los votos dentro del congreso, si hubiera sido en un país del primer mundo estaría alguno ¨con las cuatro gomas para arriba¨ en algún hospital, pero en la República Dominicana de hoy se permite un libertinaje y un desorden inaceptable en un país organizado donde se respeten las leyes y el sentido de autoridad de mantenga.

Si es verdad ¨que los números no dan¨, entonces ¿porque no se permite trabajar tranquilamente al congreso y se deja que se vote en la cámara de diputados si hay proyecto de convocatoria a reformar la constitución?

Lo lógico en política es que el tándem Leonel-Abinader no desaprovechen la oportunidad de propinarle una derrota política al Presidente Danilo Medina e impidan cualquier intento de reforma a la constitución que le permita ir de nuevo como candidato para las elecciones del 2020.

No hay necesidad de pagarle a los revoltosos de la UASD para invadir el congreso, de aliarse con Juan Hubieres y su grupo de mafiosos del transporte, de irse a pagarle a haitianos motoconchistas para ponerlos con banderas negras a hacer ruido y provocar mas tapones en las tardes capitalinas, tampoco habría que llevar unas mesitas disque para buscar un millón de firmas cargando gente de los barrios que no sabe a que va, solo para impedir que las sesiones del congreso se efectúen en forma regular porque ¨los números no le dan al oficialismo¨.

Y es que los números no dan…..pero….¿y si dan?

Los periodistas que tiene ubicados el grupo de Leonel en los principales medios escritos del país, esos titulares continuos llenos de noticias falsas no son causalidad, nos tienen hartos ¨analizando¨ y contando diputados y se no cansan de repetir que ¨los números no dan¨…pero todas las acciones de los últimos días donde lo mas importante es contar los días que faltan para cerrar esta legislatura, olvidándose que el presidente de la República tiene la facultad de convocar en cualquier momento, lo único que nos hace pensar es que LOS NÚMEROS SI DAN.

Pero vamos a que los números dan, y manejamos esto como hipótesis porque la única persona que puede decir si va o no va es el Presidente Medina y no lo ha dicho, entonces por lo menos a Leonel se le presenta la gran oportunidad de demostrar que si tiene los números para derrotar a Danilo a lo interno del PLD y esto daría la discusión como concluida, después de todo de esto se trata la democracia; discutir, confrontar y al final de decide con la única arma que existe en este sistema que son los votos.

Pues si hay reforma constitucional y el Presidente Medina es habilitado, lo único que habría que hacer es permitirle al comité central del PLD escoger los precandidatos, hacer una rápida precampaña que terminaría el próximo 6 de octubre, y suponemos que ahí aparecerán los mas de 2 millones de firmas que apoyaron a Leonel en el acto del estadio olímpico, tan alabado y celebrado, por lo que derrotaría sin dudas a Danilo y asunto concluido.

Ahí los números deben dar fácilmente, si las firmas fueron reales, el equipo político del ex-presidente habló la verdad y tienen organizados, estamos mas que cansados de escucharlos pontificar sobre esto, a estos millones de dominicanos y dominicanas que serían llevados a votar en octubre, decimos nosotros que 2 millones es mas que suficiente para ganar unas primarias internas abiertas donde la única condición que tiene esta gente para participar es estar inscritos en el padrón general de electores.

Y nada de que no hay confianza en los que organizarían el proceso interno porque en este caso el papel le corresponde a la Junta Central Electoral, mas fácil de ahí no se la pueden poner a todos esos ruidosos especialistas en tuiteo, que se ofenden con cualquiera que les lleve la contraria y algunos se han convertido en turberos profesionales y agresores de mujeres en el congreso nacional, algo inaudito para personas a quienes creíamos civilizados y por quienes teníamos un alto concepto hasta hace pocos días.

Entonces si los dos millones del firmas y el acto del estadio olímpico no son suficientes, todavía les queda el recurso de movilizar el famoso 70% que dicen ellos se opone a la reelección del Presidente Medina, mas fácil de ahí se les daña, toda esa gente opuesta a la repostulación tiene derecho al voto en las primarias del PLD y con eso ganarían fácilmente sin mas discusión apropiándose de una candidatura con todas las de la ley y donde todos deberíamos participar de buena gana porque se ganó en buena lid.

Si los ¨números no dan¨ la gran pregunta debería ser entonces: ¿PORQUE SON CAPACES DE INTENTAR DESTRUIRLO TODO SI TIENE LAS DE GANAR EN TODOS LOS ESCENARIOS?

Y de ahí se desprendería otra pregunta: ¿TANTO AFÁN NO SERA PORQUE¨ LOS NÚMEROS NO DAN¨ PERO ES AL REVÉS?….es que ¨si los números no mienten y todavía las matemáticas conservan su valor no obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido el mundo de los conceptos absolutos¨ la única forma de definir la escisión del PLD en dos grupos es contando votos, cosa que debería tranquilizar a los que dicen que ¨los números no dan¨ porque les aseguraría el triunfo, pero parece por su actitud que los números si dan pero a los contrarios.

Por Humberto Salazar

