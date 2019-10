Que lo físico no le gane a lo mental

#AquiToSeVeBonito

Hoy es una fecha especial. Un día que celebra la salud de nuestra mente, aquella que habita en nuestro órgano más importante, el cerebro. Me siento inmensamente identificada con el tema, ya que a nivel social nos queda mucho por recorrer, desaprender y aprender.

Colocamos la salud mental en un plano alejado de lo prioritario y no entendemos lo importante de cuidarla, aun cuando no estemos pasando por ningún proceso o situación. Nos enfocamos tanto en cómo vamos por fuera, en nuestras apariencias, en lo que vestimos o portamos a modo material, pero nunca pausamos a preguntarnos como estamos mentalmente.

Nos perdemos en la vanal idea de que aquel que busca ayuda no está bien, de que eso no es normal o es de personas débiles. Socialmente no impulsamos el bienestar, el autoconocimiento, el amor por mejorarnos, nos quedamos en la superficie entendiendo que con un simple ¨yo estoy bien¨, vamos a resolver todo.

Me pongo en los zapatos de muchos cuando sienten miedo de abrirse a un total desconocido, de dar entrada a nuestras zonas más oscuras o grises. Pero esos que no son parte de nuestro día a día, que pasaron años estudiando a los seres humanos, sus temas y emociones, son personas que nos pueden regalar algo de mucho valor, claridad.

Este año la celebración de la salud mental se centra en la prevención del suicidio, tema que nos para los pelos, pero que no estamos ni cerca de estar conscientes sobre su alto índice e importancia. Muchas veces tenemos a nuestro lado personas que no nos imaginamos tienen estos pensamientos en su día a día. No sabemos que nuestras palabras pueden fortalecer o debilitar a cualquier persona.

En este día, la Organización mundial de la salud, nos invita a dedicar 40 segundos para la prevención, donde podemos aportar de la siguiente manera:

Tomar conciencia sobre la magnitud del suicidio como problema de la salud pública mundial

Informar sobre lo que podemos hacer para prevenirlo

Combatir el estigma asociado con el suicidio

Hacer saber a las personas que están pasando por momentos difíciles que no están solas.

Con esto les invito a reflexionar, a documentarse sobre el tema, y a estar ahí para sus seres queridos. Asimismo, si me lees y sientes que necesitas buscar ayuda, no los dudes, hazlo.

Aquí les dejo un link que les puede dar más detalles de esta linda causa. Hoy hagamos algo bonito, seamos mejores que ayer:

https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide/flyer-spanish.pdf?sfvrsn=c7b612ff_2

Por Ana Rodríguez

