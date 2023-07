Que la inspiración te encuentre trabajando

“Ningún ejército puede detener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo”

-Víctor Hugo

Por Alfredo García

@alfreditogarcia

El juego infinito de ser mejor cada día es una decisión saludable que ayuda a sentir plenitud de vida por medio del bien hacer.

Estar constantemente haciendo es lo que te da el “know-how” propio de la excelencia, pero para ello no puede haber miedo de intentarlo.

Siempre recuerdo a Michael Jordan que decía que fallarás más tiros de los que encestarás, pero si no lo intentas, no encestarás ni uno, en una exhortación que el basquetbolista hacía para que seamos atrevidos.

Ello se aplica perfectamente a la vida real. A veces nuestro estancamiento es porque no intentamos ni llevamos a cabo esas ideas que tenemos dentro y que por miedo o haraganería no implementamos.

Cuando ser mejor cada día se convierte en un compromiso y una meta, nuestra mente se va poniendo «líquida», capaz como el agua, de bordear los obstáculos para seguir su curso, y de adaptarse ante cualquier situación con creatividad y liderazgo porque no se detiene.

Si bien es cierto que es fundamental competir solamente contigo mismo, no es descabellado a veces tener rivales en buena lid que te impulsen en tu esfuerzo por descollar.

Esa competencia constructiva es la que agudiza los sentidos y nos mantiene atentos con la vista puesta en nuestro objetivo de vida.

Pero volviendo al tema de ser mejor cada día este es un compromiso para seguir adelante sin reparar si estamos desanimados o animados, independientemente de que estemos inspirados o no, pues la constante es seguir avanzando con el paso del tiempo.

Por lo que se hace apropiado y fundamental crear el ambiente para que la inspiración nos encuentre trabajando ya que es la evidencia de la solidez de nuestra disciplina; que no es veleidosa como las olas, sino firme, sólida y constante como la roca.

Cuando estemos desanimados, cansados y agotados, es en esos momentos cuando debemos apretar y seguir adelante para que la inspiración al llegar se convierta en ese viento a favor que corona nuestro esfuerzo con un empujón de excelencia para que nuestro trabajo sea único.

También es importante recordar que todo esfuerzo tiene un impacto que te lleva hacia adelante. Lo mismo ocurre si no haces nada, la inacción te deja estancado o peor aún, te atrasa, por lo que se hace imperativo estar activos y avanzando, aun cuando el desánimo quiera regir tu vida.

Lo interesante es que la única manera de contrarrestar el desánimo es actuando y movilizándote en dirección a tu objetivo ya que la acción despierta los neurotransmisores que premian con placer el movimiento.

Como he planteado otras veces, sin pretensiones mayores, en los momentos que no tenemos deseos, ganas o entusiasmo, si arreciemos, vamos construyendo una fuerza de voluntad que se traduce en seguridad y autoestima.

Uno de los secretos del bienestar es el movimiento que también es una de las terapias para sanar. Por ello para estar contento hay que ponerse pequeñas metas que se conviertan en pequeñas victorias, para de así ir consolidando una seguridad que, entre otras cosas, te hacen saber que eres capaz de terminar lo que te propongas.

A veces una agenda de las cosas por hacer en el día y cumplirla, se convierte en una pequeña victoria que vigoriza tu autoestima y confianza.

De manera que para ser mejor no te puedes detener, sino que debes continuar dando seguimiento a las cosas de manera planificada y ordenada hasta cumplirlas y una vez hecha la tarea, proponerte otra en un ejercicio de excelencia sobresaliente.

Ayuda mucho proponerte hacer una cosa a la vez y cumplirla con excelencia, pues toma en cuenta que a cualquier destino que vayas llegarás dando un paso a la vez, pues de esa manera evitas que lo urgente, te desvíe de lo importante.

