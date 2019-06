Que la gratuidad no te quite lo valioso

En mi ejercicio profesional como consultora de comunicación estratégica, he advertido a mis clientes en el ámbito corporativo y de branding personal, como el uso del término ¨gratis¨ ha evolucionado de ser una herramienta de enganche para logra mayor impacto, ya sea de asistencia o de contribución, ha una posible justificación para que el público lo asuma como desvalorizado.

Justamente es ahí que debemos prestar atención a las formas que el lenguaje nos aporta, o no, Porque cuando un evento tiene entrada gratuita, no necesariamente es gratis, ya que; todos los recursos de tiempo, económicos y humanos que se invierten en el mismo (tanto por el organizador como por los asistentes), definitivamente cuestan y tienen un alto valor, por lo que el mismo no sería gratuito per se; sino con entrada libre de pago, ya sea abierta al publico o por invitación.

Comunicarnos eficientemente es un reto al que día a día nos enfrentamos y en este mundo hiperconectado, más que gratis; debemos esforzarnos en ser accesibles y meritorios para crear el engagement deseado con nuestro entorno y así nuestros esfuerzos no sean de balde.

Anuncios

Relacionado