¿Qué hay de nuevo?

Que el sábado noche RD pasó con notas excelentes la organización y el desarrollo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, lo cual testimonió la más conspicua figura asistente al cónclave, el rey Felipe VI: “Muy estimado presidente Abinader, al concluir estas palabras quiero expresar nuestra admiración por el trabajo de la Presidencia Pro Tempore iberoamericana de la República Dominicana. Muchas gracias, enhorabuena”.

Que la devolución de miles de millones de pesos y las delaciones a parte de los imputados en el caso Coral, constituyen admisión de pruebas contra los del PLD investigados por corrupción.

Que, entonces, maimente pueden tener asidero alguno las denuncias de que al PLD se le “oprime y persigue” por razones políticas. Eso sólo un alegato para que no los continúen investigando y persiguiendo por ilícitos penales.

Que las escaramuzas de peledeístas intentando repetir ataques al Palacio de Justicia, son precisamente provocaciones para que los efectivos del orden se vean obligados a detener su carga contra el recinto judicial, y en base a ello mantener el discurso de que es persecución política lo que son confesos delitos penales.

No se dude que estén buscando algún muertico de la base, que hasta ellos mismos lo facturen para darle fuerza al infundio de persecución política

Que las contundentes pruebas de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, estafa contra el estado, prevaricación, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, desfalco, delitos de funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad.

Cohecho, soborno, tráfico de influencia, enriquecimiento injustificado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos en perjuicio del estado dominicano, son muy graves y numerosos para que puedan el PLD y sus bocinas despacharlos simplemente alegando persecución política.

Que todos esos delitos que hoy nos presenta la PEPCA se produjeron durante 5 gobiernos de un Partido de la Liberación Dominicana que desmontó los sistemas contralores y de fiscalización del estado, sustituyendo a funcionarios probos con dirigentes de su Comité Central instalados en la Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, ministerio de Hacienda, dirección de Presupuesto, Contraloría General de la República, Administración General del Banco de Reservas, Catastro, Bienes Nacionales, etc, etc, etc, con la finalizad de apañar todo lo que ahora queda al descubierto y que el pueblo aspira se castigue ejemplarmente.

Que doña Miriam Germán y Yeni Berenice nunca han sido políticas, que simplemente están viviendo sus minutos de gloria y, qué bueno, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes, lo que tanto anheló nuestro pueblo.

Que los actos de vandalismos contra la Justicia, las campañas de descrédito contra fiscales honestos, que sólo están ahí defendiendo la ley y la justicia, están indicando que no están arrepentidos de sus pecados y fechorías, y que, si por una malaventura histórica volvieran al poder, volverían a repetirlos.

POR NELSON MARTE

