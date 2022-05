Qué hacer si te aburres en un servicio de citas

Comparte esta noticia

Las primeras horas, días e incluso semanas en un servicio de citas son siempre emocionantes, interesantes y prometedores. Parece que se abre un nuevo mundo ante ti, en el cual puedes conocer a la gente más inesperada. Pero pasa el tiempo, las búsquedas no dan el mismo resultado, hacer ‘swipe’ cansa y escribir un mensaje de vez en cuando ya no ocurre. Como resultado, la plataforma de citas se vuelve aburrida.

Pero, ¿es todo tan malo?

¡No! Siempre hay formas de diversificar la comunicación en una página web o app de citas. También puedes buscar alternativas interesantes a las plataformas clásicas de citas, hay bastantes hoy en día.

En este artículo vamos a contarte qué debes hacer si de repente te aburres en una página web de citas, cómo entretenerte y que alternativas a las plataformas de citas deberías considerar.

Consejo Nº1. Usa más funcionalidad y no te olvides de tomar descansos

Las plataformas de citas comprenden que los usuarios tienen falta de diversidad. Por eso, tienen que implementar regularmente nueva funcionalidad y nuevos formatos de comunicación como juegos en línea, servicios de citas a través de video, minijuegos y mucho más. El problema es que no siempre se utiliza toda esta funcionalidad. Algunos usuarios desconocen su existencia. Otros, las consideran superfluas. Incluso los hay que no están preparados para pagar por acceder a funcionalidades extra.

Te aconsejamos que no dejes de lado las funcionalidades adicionales. Si no, te vas a cansar de la plataforma de citas rápidamente y no vas a querer volver en un tiempo. Incluso si la funcionalidad adicional es de pago, pruébala, sabemos que te gustará.

Otras recomendaciones:

Tómate descansos. No conviertas la búsqueda de pareja en una rutina diaria a la que dedicas horas. Elige 3 ó 4 días en los que no entrarás a la plataforma de citas y mantente firme en las fechas. Aprende a decir ‘No’. Mucha gente hoy en día pierde bastante tiempo porque no saben cómo rechazar a otras personas. Si sabes que la otra persona no está hecha para ti y no tienes interés, no tienes por qué seguir con la conversación simplemente por no ofender. Esto sólo complicaría la situación para ambos. Toma la iniciativa. Es el problema de muchos usuarios de plataformas de citas: la falta de iniciativa. Millones de personas se registran en plataformas de citas esperando que chicas y chicos guapos les escriban un mensaje. Así no funciona. Si quieres conseguir pareja en una plataforma de citas, tienes que tomar la iniciativa.

Créenos, si sigues estas recomendaciones, el uso de las plataformas de citas te resultará mucho más interesante y emocionante. Y lo más importante, será más eficiente.

Consejo Nº2. Busca páginas web y apps de citas menos conocidas

El error de muchos es elegir en favor de las páginas web y apps de citas más populares. A primera vista, es lógico, cuanto más gente, más posibilidades de encontrar tu alma gemela. En realidad, es justo lo contrario. La audiencia es demasiado grande y diversa. Debido a esto, la búsqueda de pareja se vuelve un camino sin final a la vista.

Si quieres hacer que tu experiencia ligando en Internet sea más variada y divertida, pasa de las plataformas clásicas como Tinder, Badoo, Bumble, etc. Explora nuevos conceptos en el mercado de las citas en Internet.

Estos son algunas de las apps de citas relativamente nuevas que ofrecen formatos de comunicación poco comunes pero interesantes:

Wingman — una app donde los usuarios se ayudan unos a otros a encontrar el primer match. Por ejemplo, invitas a tu amigo a Wingman, rellenas su perfil y buscas su primer match. ¡Funciona! Además, es algo completamente nuevo en el mundo de las citas en Internet. Seguro que no te aburres.

Plum — una app algo inusual donde los hombres son recompensados por su buen comportamiento en la plataforma y las chicas les pueden dar una puntuación. La posibilidad de poder comunicarse y elegir parejas directamente depende de esa puntuación. Plum es una combinación entre app clásica de citas y competición.

Crown — una app desarrollada por gente que antes trabajó en la creación de Tinder y Match. En esta ocasión abandonaron el clásico deslizamiento de perfiles. Aquí hay otra forma de encontrar pareja. Cada día, la app te da 16 parejas potenciales divididas en parejas. De cada pareja, debes elegir la persona que más te gusta. Cuando solo quedan cuatro, se les notificará que han sido elegidos por ti y podrán escribirte. La selección de parejas se renueva cada día y aparecen 16 nuevos perfiles.

Regularmente aparecen nuevas páginas web y apps de citas. Te recomendamos que investigues cómo funcionan cada cierto tiempo porque normalmente ofrecen opciones completamente nuevas y también nuevos formatos de comunicación.

Consejo Nº3. Echa un vistazo a los video chats

Si estás cansado de las plataformas de citas y quieres tomarte un descanso, es hora de prestar atención a otro formato de comunicación, los video chats en línea. Estas plataformas te conectan una y otra vez con usuarios al azar a través de video, permitiéndote hablar de casi cualquier tema.

La principal ventaja de los video chats en Internet es que no son nada aburridos. Aquí puedes sobrevivir sin tener que escribir mensajes y solo comunicarte a través de video. Lo más importante, cada conexión es una sorpresa. Nunca sabes quién va a aparecer al otro lado de la pantalla en ese momento, de qué vas a hablar, de qué forma te sorprenderá esa persona o a dónde te llevará esa charla.

El usuario de Internet de hoy en día tiene acceso a video chats para todos los gustos. Por ejemplo: OmeTV, para los que buscan la capacidad de poder buscar usuarios filtrando por sexo y un traductor incorporado; Emeralchat, para los que les gusta la idea de tener una puntuación de karma (como la de Plum); Chatspin, para los conocedores las máscaras de inteligencia artificial y la confidencialidad; Omegle, para los que prefieren los chats al azar clásicos; CooMeet — chat de video con chicas que además tienen sus perfiles verificados por la plataforma y Chatrandom, para los conocedores de las salas de chat temáticas y la búsqueda de usuarios por sus intereses.

Como puedes ver, hay videochats tan originales e interesantes como las páginas web y apps de citas. Mucha gente hoy en día prefiere este formato debido a la diversidad y el factor sorpresa.

Hagamos un resumen

Hay un dicho muy popular: ‘Solo el aburrido se aburre’. Nosotros no estamos del todo de acuerdo. Las plataformas de citas son aburridas para aquellos que no usan toda su funcionalidad al máximo o son demasiado conservadores y no están preparados para probar algo nuevo.

Si sientes que usar una plataforma de citas se ha convertido en una rutina, no te da el resultado esperado o te toma mucho tiempo, tómate un descanso. Cambia a los videochats, charla con gente nueva interesante e incrementa tus habilidades para comunicarte, es muy útil. Puede que no quieras volver a usar una plataforma de citas al uso después de probar los videochats. De hecho, es la decisión correcta si valoras más la comunicación que estar deslizando tu dedo sobre perfiles, escribiendo mensajes sin sentido a todo el mundo y viendo perfiles de desconocidos a los que nunca conocerás.

