¿Qué fue lo mejor en 2022 en arte popular, clásico y comunicación?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Concluye el 2022 y se impone evaluar lo acontecido en arte popular y clásico y comunicación, sugerir nuevos renglones y fijar algunos puntos de vista que no parecen obvios al quehacer común de los cronistas. Esta es una evaluación que hacemos cada diciembre desde 2013.

No se sigue a pie juntillas las parrillas de categorías y renglones tradicionalmente establecidos. Consignamos algunos que nunca han sido reconocidos y que dejamos como recomendación a quienes tienen la responsabilidad de programar premios, cualesquiera que sean. Hay dos renglones desiertos y explicamos las razones.

Este tipo de trabajo lo escribimos desde 2013 con un doble objetivo: reconocer a los artistas incluidos en esta relación y ofrecer al público un resumen de lo acontecido en las diversas manifestaciones del arte. El criterio ha sido el de señalar una o varias opciones para cada renglón y categoría, en orden de preferencia.

Un asunto resaltante fueron los procesos de relanzamiento y reorientación de varios medios de comunicación o segmentos de su programación. La llegada de Iván Ruiz, procedente del Show del Mediodía, al canal oficial, un acontecimiento en desarrollo todavía, ha dado oportunidad a una novísima generación de talentos (cantantes, actores, etc.) conjuntamente con una parrilla como oferta programática procurando que el canal oficial vuelva a los lugares de primacía.

En televisión hubo variados procesos de reconversión: Telesistema despidió con gloria a Huchi Lora y entró un nuevo equipo que ha profundizado la línea de trabajo, con Edith Febles a la cabeza; Luisín Mejía Oviedo inició sus Series LMO, procurando una televisión elaborada y de contenido; Telesistema produjo Los Robles, un enfoque que expone las experiencias de los grandes empresarios y Marino Zapete anunció su inesperado retiro de la televisión de opinión, del cual es un símbolo. Tanto Dany Alcántara como Roberto Cavada, reenfocaron sus producciones y ampliaron sus conceptos.

Esta relación no es un premio de arte. Los premios no consagran a nadie. Son positivos porque estimulan. Los premios no pertenecen a las instituciones que los entregan. Estas son un medio de la sociedad agradecer y reconocer la labor de arte y, en última instancia, los premios son patrimonio de los artistas, Ojalá los premios sean cada vez más y mejores, superando defectos y profundizando sus aciertos.

Un premio no consagra a nadie. Quien establece referencias y paradigmas es el trabajo, sea o no reconocido.

RENGLÓN CLÁSICO

Canto lírico

Cantante lírico:

Nathalie Peña Comas

Ballet

Bailarín (a) clásico (a)

Alexander Duval

Pedro Pablo Martínez

Diana Dopico

Yuleidi Pérez Rojas

Coreógrafo

Carlos Veitia (Cascanueces)

Producción escénica

Cascanueces. Producción Ballet Nacional Dominicano, Ballet Concierto Dominicano y la Escuela Nacional de Danza.​ ​

Noche verde (Ballet clásico) en Palacio de Bellas Artes

Evento destacado de la danza

XVII EDANCO 2022 (Fundación Encuentro de Danza Contemporánea) (Palacio Bellas Artes)

II Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez 2022 (Palacio Bellas Artes)

Artista Clásica destacada en el extranjero

Aisha Syed

RENGLÓN TEATRAL

Obra teatral

Quemando (Carlos Castro)

La abuela del escorpión. (Priscila Velázquez)

Teatro Musical

Mariposas de Acero. Waddy Jáquez y Pablo García

Director

Waddy Jáquez- Mariposas de acero

Manuel Chapuseaux La abuela del escorpión

Vicente Santos. La mujer puerca

Directores gestores de jornadas escénicas

Claudio Rivera, Teatro de Bolsillo 2022 y remontaje de Pinocho

Basilio Nova, Festival Infantil y Juvenil de Teatro

Evento teatral del 2022

Festival Nacional de Teatro 2022, (dedicado a Germana Quintana)

Actor

Francis Cruz-Quemando (Carlos Castro)

Actriz

Nashla Bogaert Rosario (Mariposas de Acero)

Judith Rodríguez. (La mujer puerca)

Clara Morel – (La abuela del escorpión)

Dramaturgo (a)

Carlos Castro (Quemando)

Priscila Velázquez (La abuela del escorpión)

RENGLÓN CINE

FICCIÓN

Comedia

La Trampa (Frank Perozo)

El Brujo (Archie López)

Drama

Una Película Sobre Parejas. (Natalia Cabral, Oriol Estrada)

La encomienda (Pablo Giorgelli), producido por Estudios Lantica)

La balada de los cuervos -(Tony Bacigalupe Pérez)

La APP. Tabaré Blanchard

Actor

David Maler (Jupia)

Luis José Germán (Jupía)

Panky Corcino (La APP)

Actriz

Julieta Rodríguez, (Jupia)

Maggie Liranzo (Jupia)

Actriz revelación

Laryra Taveras (actuación en Pequeños Grandes Talentos (PGT) y en cine, El Hombre Transformado)

Documentales

Diáspora (Héctor Manuel Valdez)

La república de la pelota. (Documental)

El último juego de Tomás Troncoso (Juan Deláncer. El Nuevo Diario Films)

Humor en los tiempos de Covid. (Carlos Sánchez)

Director de cine

Natalia Cabral & Oriol Estrada (Una película de parejas)

Diáspora (Héctor Manuel Valdez)

Frank Perozo (La trampa)

Archie López (El Brujo)

Tabaré Blanchard (El APP)

COMUNICACIÓN

Animador

Michael Miguel (Telemicro)

Programa diario de entretenimiento

Show del Mediodía

Programa infantil

Sofía Globitos Superstar (Color Visión – Edilenia Tactuk, productora)

Presentador

Iván Ruiz

Programa Semanal de Entretenimiento

Desierto. Hace falta un remozamiento creativo. Se hizo lo mismo y no se aportaron novedades.

Programa Regional de Entretenimiento

Ustedes y Nosotros

Relanzamientos destacados de televisión

4RD a RTVD (Iván Ruiz)

Programa El Día (Edith Febles, German Marte, David Álvarez Martin e Indhira Suero)

La Hora Cero/Emisión Estelar/Roberto Cavada (Telesistema)

Hoy Mismo / Super 7 (Color Visión)

Programa de información/orientación matutina de TV

El Día (Telesistema)

Hoy Mismo (Color Visión)

A la misma hora (Telecentro)

Talentos de informativos matutinos TV

Edith Febles (El Día)

Luisín Jiménez (Hoy Mismo/Super Siete)

Cristian Cabrera (A la misma Hora, Telecentro)

Cronista de arte popular

Severo Rivera (Diario Libre/El Periodico.com)

Máximo Jiménez (PhotoNews)

Fausto Polanco (El Día)

Ramón Almánzar (Listín Diario)

Pachico Tejada (Listín Diario)

Joseph Cáceres (El Nacional y Blog JP)

José Antonio Aybar (El Nacional – Testigo.com.do)

Alfonso Quiñones (El Caribe – Notaclave.com)

Cronista destacado de cine

Félix Manuel Lora (Acento)

Programa de temporada

Series LMO (Color Visión)

The Voice (Telesistema)

Los Robles (Telesistema)

Masterchef (Telesistema)

Programa de arte y farándula TV

Arte y medio (Wanda Sánchez, Telesistema)

Programa de investigación

El informe con Alicia Ortega (Color Visión)

Nuria (Color Visión)

Programa de análisis y divulgación histórica en TV

¿Y tú que dices? (Acento TV/Fausto Rosario y Gustavo Olivo) por su serie de entrevistas a fondo a líderes de la izquierda dominicana sobre el proceso revolucionario dominicano (1963-2.000)

Programa temático de entretenimiento

Énfasis (Iván Ruiz, Color Visión)

Revista semanal de variedades

Es temprano todavía (Jochy Santos, Color Visión)

Comunicador destacado en el extranjero

Sergio Carlo (El Anti-noti)

Comediante

Raymond Pozo

Locutor (a) informativo (a)

Jessica Hasbun (SIN)

Susy Caraballo (Antena 7, Emisión Estelar)

Roberto Cavada (Telesistema)

Videoclip

Johnny Ventura X, Manny Cruz – Qué Rico Es El Merengue (Dir. Freddy Vargas)

Youtuber del año

Santiago Matías

Carlos Durán

RENGLÓN POPULAR

Orquesta del año

Eddy Herrera

Conjunto típico

Banda Real

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero

Romeo Santos

Merengue del año

Y si yo se lo pido (Eddy Herrera)

Salsero del año

Yiyo Sarante

Bachatero del año

El Chaval

Bachata del ano

Dile a él, (El Chaval)

Cantante solista

Manny Cruz. 2022 fue el gran año de establecimiento definitivo de este joven cantante.

Concierto del año

Entre mar y palmeras. Juan Luis Guerra

Espectáculo del año

“Canta la Navidad: un jolgorio en el Teatro” (Coro Nacional de Niños Dominicanos, del Ministerio de Cultura)

Música alternativa o raíz

Xiomara Fortuna

Mariela Pichardo, “La Marimba”

El Gran Poder de Diosa

Pororó

Orquestador y/o arreglista

Juan Valdez

Compositor y/o autor de letras

Martín de León

Bachata del año

El pañuelo”, fusión de bachata y flamenco. Romeo Santos y Rosalía,

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero

Juan Luis Guerra y 4 40

Merengue del año

Y si lo se lo pido. Eddy Herrera.

Álbum del año

“Trópico”, de Pavel Núñez

Artista urbano

Desierto. El género urbano no es por definición ni bueno ni malo. Es un medio de expresión que puede servir a diversos valores estéticos. Ahora, es imposible premiar artistas que, apartados los elementos de mercadeo, cuando se va a sus letras, lo que se encuentra (y nadie parece darse cuenta), es un compendio de extrema pobreza compositiva, una debilidad repetitiva en lo rítmico, compendio de expresiones más que indecentes, de incitación al consumo de drogas y de promoción a la violencia tanto general como de género. Quienes deseen pasar por alto este hándicap y jugar al país de los ciegos, pueden hacerlo. Pero para esta selección que es personal, no. Para quienes tengan dudas que nos escriban y recibirán un dossier con las letras en referencia de cada uno de los talentos más relevantes y populares, imposibles de reproducirlas en un trabajo que se pretende para todo público.

Música religiosa Contemporánea

Alfareros, con la balada El Milagro que logro impacto nacional y su gira 2022 por 11 países latinoamericanos y Estados Unidos en las cuales agotó entradas en cada escenario.

Isabell Valdez, extraordinaria por su calidad interpretativa, buen criterio para la selección de sus temas y su constancia como talento al servicio cristiano.

Cantantes cristianos revelación:

Melody Astacio

Matty Martínez

Jairo frías

Rosa Karina

Revelación como cantante

Balada: Pablo García. Extraordinario vocalista, con concierto intimista en el Bar del Teatro Nacional y creador de toda la banda y canciones del musical Mariposas de Acero

Urbano: Chris Lebrón. En 2022 alcanza su mayor incidencia popular. Nacido en Bajos de Haina. Realizando mezclas con la balada. Tiene un estilo romántico. su voz única, además de letras limpias.

Pie de foto:

Eddy Herrera impactó con su exitoso merengue Y si yo se lo pido.

Judith Rodríguez consumó un espectáculo teatral de alto nivel en La mujer puerca, (Santiago Loza) en Sala Ravelo, del Teatro Nacional.

Clara Morel ofreció una inolvidable actuación, con La abuela del Escorpión, en Sala Ravelo, sobre texto de Priscila Velásquez.

