¿Qué es una sorpresa, cuántas clases hay y como prepararnos ante ellas?

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: ¿Qué es una sorpresa, cuántas clases hay y cómo prepararnos ante ellas?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que sorpresa según el diccionario “es la alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado y también es la “cosa que da motivo para que determinada persona se sorprenda”, los sinónimos de sorpresa son asombro, admiración, pasmo, extrañeza, fascinación, impresión, desconcierto, conmoción, estupefacción, exclamación, chasco, sobresalto, susto y lo contrario a sorpresa es indiferencia, previsión, serenidad, etc.

Ahora bien, aunque hay muchos hechos o imprevistos que causan sorpresa en la vida, sólo hay dos emociones posibles: agradables o desagradables, dependerá de si nos beneficia o nos perjudica lo que se presente.

Mis queridos hermanos y amigos, las sorpresas por regular son de repente para el sorprendido, es algo que no estamos esperando, como por ejemplo un temblor de tierra, un terremoto, que se caiga un avión en pleno barrio, que nos lancen un maletín lleno de dinero, encontrarnos un lingote de oro o un diamante, que muera una persona joven y sana, un reconocimiento, un aumento de sueldo sin aviso, el pedir matrimonio, etc., etc.

En este mismo orden de enseñanza, en la vida hay sorpresas para todos, aunque hay quienes se provocan las sorpresas con sus hechos positivos o negativos, porque sembramos una cosa y queremos cosechar otra, sembramos odio y queremos amor, sembramos guerra y queremos paz, no sembramos nada y queremos cosechar. Alábalo si puede…

Hermanos y amigos, en el mundo en que vivimos se presenten muchas sorpresas, sorpresas que no esperábamos, porque si la esperamos dejan de ser sorpresas, entre ellas el triunfo de la izquierda en Colombia con el Presidente Petro, el ataque a las torres gemelas, el ataque en la escuela de Uvalde en Texas, y usted y yo sabemos de otras cosas más…

Por otro lado, en las Sagradas Escrituras (Biblia) se registran muchas sorpresas, como lo fue el diluvio en los días de Noe para sus contemporáneos, Genesis Cap. 6; la destrucción de Sodoma y Gomorra para sus moradores no para Abraham, Génesis Cap. 19; el nacimiento de Jesucristo, Lucas Cap. 1, y otros relatos que pertenecen al futuro como el retorno del Señor Jesucristo para aquellos que no lo están esperando, Mateo Cap. 25; etc., desde luego Dios espera que a sus seguidores esto no lo sorprenda, ya que los acontecimientos anuncian el hecho.

Concluyendo, todo esto de las sorpresas es para preguntarles: ¿Le sorprendería a usted un ataque bélico de parte de Rusia a Estados Unidos, viendo los acontecimientos actuales y el apoyo con armamentos que le brinda Norteamérica a Ucrania?, creo que no debería sorprendernos si esto pasa porque quien le echa leña al fuego lo enciende más y como ya hemos escrito en otros artículos, quien apoyo un bando se tira el otro en contra.

Por supuesto a muchos los ha de sorprender y más cuando nos vendemos de intocable entre las naciones, pero lo del 11 de septiembre del año 2011, el llamado 911, fue un preludio que se podría repetir a mayor escala por la trayectoria de esta nación con las demás del globo, bélicamente hablando… ¿Qué me dice usted? ¿Sabe usted para que se usarían los llamados misiles intercontinentales? Claro Dios nos libre, pero cuando un o tornillo se aprieta demás se rompe o se corre…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

