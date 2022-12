¿Qué es un traslado, cuántas clases hay y cuál es el último?

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: ¿Qué es un traslado, cuántas clases hay y cuál es el último?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que traslado es 1.- llevar a alguien o algo hacia otro lugar; 2.- hacer pasar a alguien de un cargo o puesto, 3.- hacer que un acto se lleve a cabo en un momento diferente del previsto). Lo contrario a traslado es quedarse fijo, arraigarse, asentarse, establecerse, sembrarse, etc., etc.

Ahora bien, hay muchas clases se traslado en la vida y quiero mencionarles unos cuantos, entre ellos tenemos viajar a otro lugar, pueblo, país, nación, sector, etc., etc., también es cambiar de puesto como cuando un militar es trasladado hacia la frontera; otro traslado es mudarse con todos los ajuares de casa; cambiar la empresa de dirección, etc., etc.

Mis queridos hermanos y amigos, mientras somos menores de edad, nuestros padres se mudan o se trasladan de un lugar a otro donde desean y puedan establecerse, ya sea porque le pidieron la casa, porque compraron una propia, porque la familia le ofreció una gratis, porque perdieron el empleo y se arrimaron, se dañó el sector por la delincuencia y buscamos uno más tranquilo, etc., etc.

En este mismo orden de enseñanza, el traslado puede ser hasta por vejez y problemas de salud física o mental, como hacen en algunos países con los ancianos llevándolos a asilos, o aquellos niños que no tienen padres o lo tienen, pero no pueden cumplir con sus deberes y son llevados a los orfanatos y ahora está la modalidad de las casas de acogidas para aquellas mujeres que corren riesgo de perder la vida a manos de aquellos que fueron sus parejas sentimentales y se ven obligadas a cambiar de domicilio.

Por otra parte, hay traslados obligatorios por las diferentes emergencias que se dan en la vida, llámese de accidentes de tránsitos, de problemas de salud física, de incendios, de guerras, de destrucción por fenómenos atmosféricos y hasta por muerte física. Lamentablemente.

Mis queridos hermanos y amigos, todo estos hechos diferentes de traslados diversos es para tratar los principales traslados que nos esperan en esta vida y es el traslado final o el último traslado de la existencia humana los cuales son el entierro de nuestro cuerpo en el sepulcro, en virtud de que el cuerpo se descompone y por esta causa es enterrado, para que no cause problemas de salubridad y según el Señor Jesucristo el traslado espiritual, en virtud de que el Hijo de Dios predicó que hay dos lugares finales después que abandonemos el cuerpo humano y entremos en la eternidad, dependerá de lo que hicimos con él aquí, si lo rechazamos o lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, de ahí es el lado bueno o el lado malo, conocidos como el Cielo o Gloria, o el infierno o lago de fuego, nosotros decidimos, en el libre albedrio que Dios nos ha otorgado, en cuál de esta morada terminaremos. ¿Cree usted en esto o qué no hay más nada después de aquí? Marcos 16:16; Juan 5:24 al 30; Mateo 25:31 al 46.

Concluyendo, muchas personas creen en la existencia del más allá, después de esta vida y la muerte física del cuerpo, y la biblia lo confirma así, y lo creamos o no lo creamos, el Señor Jesucristo no vino a mentir y muchos menos a derramar su sangre para el perdón de todos aquellos que le acepten como Salvador y Señor si esto no fuera cierto. Ahora, en todo traslado hay que hacer algún tipo de inversión o gastos, siempre y cuando queramos irnos a un lugar mejor, pues asimismo es la salvación, algo hay que hacer para lograrla y mantenerla, pero si no nos interesa invertir o gastar en el traslado, podemos caer en cualquier lugar y no será el más recomendable o agradable al final. ¿Qué opina usted? Es mejor que nos informemos en la Biblia, el manual del más allá de este traslado eterno, le recomiendo que la lea diariamente, antes que venga ese día, que es seguro, aquí no nos vamos a quedar. ¿Si o no? Todos los días mueren personas y ahí llegó el verdadero traslado, los demás son traslados temporales y pasajeros… Alábalo si puede…Mateo 24:13.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos….

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

Relacionado